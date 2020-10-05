世卫承认调查新冠病毒源头专家名单先报中国

国际要求对2019冠状病毒疾病源头赴中国展开实地调查，世界卫生组织官员今天证实，国际代表团的专家名单须先提供给中国。

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据中央社今天报道称，世界卫生组织（WHO）执行委员会今天起一连2天召开2019冠状病毒疾病应对特别会议，世卫公共卫生紧急计划执行主任莱恩（Michael Ryan）在疫情流行病学分析时表示，世卫将组成一个国际专家团前往中国，以调查病毒起源，且已经提交专家名单给中国当局考虑（consideration）。

COVID-19疫情最先爆发的地点在中国武汉，国际认为实地调查疫情起源对于流行病溯源是不可或缺的步骤。世卫先前派出2名先遣小组人员前往中国，但未能实际前往武汉，曾引发争议；现在世卫证实专家名单需先由中国点头。世卫表示，国际专家团将试图破解病毒如何跨越物种藩篱，从动物传染给人，继而引发COVID-19。

据该报道，此外，谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在会中提出应对作为的期中报告。他开场时表示，当今年2月执委会开会时，在中国境外案例只有151例；但令人难以置信的是，现在全球已经约有3500万病例、100万人丧生，且实际数字肯定更高。