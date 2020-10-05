严防新冠肺炎流感双流行 中国多地疫苗却一针难求

秋冬流感季将到来，中国专家建议民众接种流感疫苗，以降低新冠病毒疫情的诊疗难度。但包括北京上海等地都出现疫苗短缺，有医院称最快要等到11月底，而黄牛疫苗更要价3倍。《健康时报》引述北京协和医学院校长王辰8月14日在中国科协年会上表示，在秋冬、冬春季节，一旦新冠病毒疫情合并流感，会增加甄别诊断难度。

广告 继续浏览后续

他表示，最有效的预防办法是及时接种流感疫苗，并建议民众不要晚于10月接种。

不过财经媒体《中新经纬》4日报导，包括北京、上海、天津、黑龙江、重庆、四川和甘肃等地，自9月起都出现流感疫苗短缺。

报导引述一名北京市民指出，他先向东城区的东直门社区服务站谘询，被告知9月签发的180剂疫苗已全数打完，且9月23至29日还有1000多人预约。

这名市民之后又联系首都医科大学附属北京佑安医院，院方则回应称预约已排到11月底，建议改到私立医院试试。

疫苗一针难求催生“黄牛”。民众求助一名宣称可帮忙排队预约的黄牛，而10月施打一针要价人民币398元，11月则是329元。报导引述在社区医院接种过疫苗的民众指，一针四价流感疫苗要价128到153元之间，也就是说，黄牛疫苗的价格相当于医院价的3倍。

报导引述北京一间社区卫生中心指出，往年民众10月才开始预约接种疫苗，但今年提前到9月，导致疫苗到货量赶不上采购量。

报导也指出，一针难求的现象，和民众过去不热衷接种流感疫苗有关。报导指，中国的流感疫苗须自费施打，费用又高于感冒药和消炎药，因此民众多认为接种的性价比不高。

《新京报》8月时引述中国医学科学院北京协和医院教授冯录召预测，中国今年签批的流感疫苗发行量会比2019年增加一倍，达5千万剂。但这一数字仅覆盖中国的4%人口，群体接种率仍低。