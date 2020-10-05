中国官方疑批全民造芯 巨资打水漂了

华为与中兴遭美国制裁案搅动中国科技界，全民被号召造芯。但新华社旗下周刊“瞭望”日前批评，因为部分地方政府的轻率及无知，在过去1年多，江苏、四川、湖北、贵州及陕西各有6个人民币百亿级别的半导体计划，后继无力，先后停摆。

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据中央社报道，中国地方政府半导体大跃进，百亿级投资打水漂。该报道称，中国正亟欲摆脱芯片等基础科技受制于人的劣势，许多地方政府盲目“响应”，反而成为冤大头。这些地方政府投入百亿计的资金，得到的只是重复的产能建设，至今计划烂尾，园区也荒废。新华社旗下周刊“瞭望”9月30日发文提出批评。

瞭望实地走访部份停摆的半导体企业，包括位于南京的“德科码（南京）半导体科技有限公司”厂房，在围篱内，厂房现在依旧是未完成的毛胚状态。2015年底成立的德科码，规划生产电源管理芯片、微机电系统芯片等，曾被比喻为“南京台积电”。但一期拟投资25亿美元，实际到帐仅1/10，法人代表李睿更长期以“寻觅投资人”为由不知所踪，法院多次传召无果。德科码最终欠薪、欠工程款、欠借款，虽然当地政府正寻找新的投资方，但迟迟没有进展。

在四川成都设厂的“格芯（成都）集成电路制造有限公司”2017年由美国芯片代工企业与成都市政府合作建立，规划投资达90.53亿美元。目前，占地近800亩的厂区只剩门口保全。

贵州贵安新区的明星企业“贵州华芯通半导体技术有限公司”，是贵州省政府2016年与美国芯片巨头高通（Qualcomm）合作建立的，计划生产对产业生态要求极高的处理器（CPU）。

华芯通去年宣布关闭，仍在破产清算。

湖北武汉临空港经济技术开发区则有规划总投资高达人民币1280亿元（约新台币5447亿元）的武汉弘芯半导体制造有限公司濒临破产。2019年12月，该公司为首台高阶光刻机进厂举行了隆重的仪式，如今，这台全新尚未启用的光刻机已被抵押给银行。

据瞭望说，一些地方政府投入了大量资金、提供优惠方案与空地，帮助兴建厂房，但往往产业方出资极少，或以收取巨额技术授权费等名目收回出资，“零投资”却成为大股东，地方政府成为冤大头。

中国芯片相关企业的数量在今年上半年成长迅速。截至7月20日，中国共有芯片相关企业4.53万家，仅今年第2季就新注册企业0.46万家，年增达207%，季增130%。仅今年上半年，各种中国半导体投资计画就有逾人民币600亿元。北京半导体行业协会副秘书长朱晶指出，但这些计划有8成落在二三线、甚至四线城市，没有半导体产业基础与建设经验，这些计划的可持续性令业界担忧。

据该报道，不过，前方的百亿级的教训似乎没有让地方政府官员冷静一点。一名地方招商项目投资公司的负责人对此表示：“我所接触的一些地方政府的官员都很自信，总体上比以前小心一些了，但依旧不能称专业理性。”