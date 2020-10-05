中国一战机空中撞鸟停机

中国官方媒体称，中国一名飞行员所驾驶的战机低空遭鸟撞击后在空中停车，战机快速下降，但飞行员37秒内三次规避居民区，没有造成人员伤亡。消息没有提及涉案飞机说直升飞机还是其他类型战斗机。

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据联合早报今天引述消息说，中国战机撞鸟后停车，飞行员三次规避居民区。消息称，据中国《解放军报》今天（5日）报道，中国解放军南部战区空军航空兵某旅飞行员王建东事发前驾机升空，开展对抗空战训练。

据中国媒体描述，两道黑影突然迎面飞速闪过，随着“砰”的一声，机身猛然一震，发动机工作出现异常。王建东迅速向指挥员报告战机撞鸟，指挥员则提醒王建东：“注意保持，检查发动机工作。”中国官方媒体报道称，话音刚落，座舱内告警声急促响起，飞机推力急剧下降。王建东再次推油门，飞机却没有一点“抬头”迹象。

战机遭鸟撞击时，战机距离地面只有272.7米，不具备场内迫降条件。王建东操控战机右转以避开市区，并努力保持战机状态，尽可能滑翔得更远，同时紧急搜索空地。

战机发动机随后停车，飞机完全失去动力，所幸王建东找到并对准水田，让战机坠地。王建东最终降落在一座果园，几位村民发现后，将他抬到树荫下，等待救护。

报道未提及事发时间和地点。也没有提及战机是否有弹射飞行员装置以及飞机坠毁状况。