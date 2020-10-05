中国新冠疫苗国外疑太便宜国内太贵遭斥卖国

中国与巴西新近签订新冠疫苗销售合同，并透露疫苗价格。台媒称根据中国媒体《凤凰网》上个月底指，中国预防新冠病毒疫苗定价已经出炉，1针300人民币，2针600人民币，并声称目前已有10万多名属于高危险人群的民众接种疫苗，无一例明显不良反应，更无一人染疫；然而该款疫苗却被意外爆出，在国外只定价1针2美元（约13元人民币）、2针4美元（27元人民币），价差超过20倍，令人咋舌。

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据联合新闻网今天报道称，中国疫苗被爆国内价格是出口价的20倍，引网批 : 宁与外人不给家奴! 有中国网友贴出昨（4日）凤凰网官方微博的贴文截图，该贴文中表示，中国科兴生物技术公司和巴西签订合约，提供4,600剂疫苗给巴西，“每剂2美元，2剂4美元”的文字内容被网友用红线标出，并称这是中国史上第一次出口疫苗，然而，现在该文跟贴都已被删除。

大批中国网友对此感到非常不满，有人批：“中国十五亿人口，疫苗供不应求，这家公司却把疫苗以收破烂的价钱倒卖给巴西，如果这不是卖国，那什么才是卖国？！”、“对洋人如待上宾，对自己的人民；用之如奴隶，弃之如敝履。”、“就凭这一点，中国永远别想取代美国成为世界第一，世界第一不是你的GDP，而是你对于国民的重视以及你能输出的价值观什么。”

报道称，原先关于中国疫苗以每剂2美元低价卖给巴西的报导及贴文现已被删除，但网友早已截图转传。 同款疫苗卖给巴西，价钱却低了20倍，被中国网友大肆抨击。