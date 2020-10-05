儿子上大学 贪官收红包30万定受贿罪

据中国中央纪委国家监委网站周日通报，云南临沧市凤庆县农业农村局原党组书记、局长杨语发在2019年8月任职期间，因为其子考上大学，他收受了除其亲属以外585人所送升学礼金共计30余万元人民币，送礼者还包括该县11名处级干部和125名科级干部。不过有网民说近600人送贺礼才30万，不算严重受贿或贪官。

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据东森新闻今天报道称，儿子上大学“585人送红包”，超狂贪官上任首月收贿30万.公开资料显示，去年8月28日，凤庆县人大常委会发布公告，决定任命杨语发为县农业农村局局长。换言之，他刚上任就收受了多达585人的送礼。

据办案人员介绍，杨语发任职经历丰富，曾当过乡长、乡党委书记、镇党委书记，在县卫生局、县环保局、县住建局、县农业农村局等部门担任“一把手”，所以认识他的人比较多。

据悉，近30年中共党龄的杨语发，也曾坚持原则主动退还了1个1万元、1个5千元的红包，可是他没能坚持下去，而是慢慢以“人情往来”、“人情世故”为借口，多次收受红包、礼金。

杨语发收受礼金的帐本中，大部分为公职人员，其中11人是处级领导干部，几乎占了全县处级干部的1/4。全县125名科级干部也榜上有名，占全县科级干部1/8。

在杨语发就职的农业农村局，有77名干部职工向他送礼金，其他部门则有338名国家公职人员向他赠礼，还有34名商人送上总计37600元礼金。其中一名给他送礼的处级干部表示，当时也犹豫过，若给礼金就违反中央八项规定精神，不给又觉得情面过不去，最后包了个1000元的红包。

据该消息说，此外，杨语发还存在其他违纪违法行为。最终，他受到留党察看1年、政务撤职处分，降为四级主任科员，违纪违法所得予以收缴。