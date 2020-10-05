兰州布氏杆菌中毒案 如何赔偿再引抗争

中国甘肃兰州市一座药厂去年生产布氏杆菌疫苗时，排放灭菌不彻底的废气，导致大规模感染事件。肇事方近日启动赔偿，规划按照4类伤害等级给予赔偿金，但部分受害民众并不买帐，他们希望相关部门能提供终身免费追踪治疗的福利，而不是仅获几千块钱的赔偿了事。

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据中央社今天报道，兰州布氏杆菌事件启动赔偿，受害民众不买帐。据受害居民提供补偿协议书显示，补偿方案是由中牧实业股份有限公司兰州生物药厂执行，协议将赔偿对象分为4类，并按照各类型标准，提供金额不一的赔偿金。

赔偿方案中，第1类人员的赔偿总额核定为人民币3785.64元，含误工费、交通费及精神抚慰金等；第2类则是7571.28元；第3类则是5万5000元。与前2类不同的是，第3类包含住院等其他治疗费用。第4类则没有明定金额，但内容涉及因感染而造成残疾、死亡或其他严重后果等。不过，第4类的说明也提到，除被扶养人生活费、丧葬费、残疾赔偿金等费用外，其余赔偿参照第3类标准。

据该报道引述中国澎拜新闻，受害民众收到列有上述标准的赔偿方案后，纷纷感到不满。澎湃引述受害的顾姓女子表示，意外发生后，她开始出现皮肤长疹子、腰部疼痛等症状。起初她并不以为意，之后才知道自己卷入感染风波。而她今年1月的检验报告中，也显示对布氏杆菌呈阳性反应。对于赔偿方案，顾姓女子表示不同意，认为是“光给7000多块钱就了事”，担心日后身体还会有其他病症状况，因此希望相关部门能提供终身免费追踪治疗的福利。

澎湃也引述多名受害社区居民表示，他们都收到赔偿方案，但纷纷表示不同意，“不会签字”。资料显示，这种疾病可演变成慢性疾病，并持续多年，治疗痊愈后仍可能复发

据中央社说，这起布氏杆菌疫苗废气灭菌不当的事件，于去年7、8月发生在中牧兰州生物药厂。兰州市卫生健康委员会发布通报称，至今年9月14日止，累积布氏杆菌检测共2万1847人，初步筛出阳性4646人，甘肃省疾控中心复核确认阳性3245人。