北京对台军事新施压 反潜机取代了歼击与轰炸机

台湾国防部称，中秋节连续四天长假中，中国军队运八反潜机就有三天进入西南空域防空识别区，台湾空军除派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对外，同时进行广播驱离、防空飞弹追监等措施。此前有分析指，中国军方实际上降低了对台湾的军事压力，没有每天再派遣多架次歼击机与轰炸机威胁台湾，而只有不具备攻击性能动侦查飞机威胁台湾。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，台湾称中国大陆反潜机于中秋长假期间三度进入西南空域防空识别区。依据台湾国防部即时军事动态显示，10月1日、3日以及4日均有一架次中国大陆运八反潜机进入西南空域防空识别区。

该报道说，两岸关系趋于紧张，8月10日开始台湾海峡数度发生中国大陆军机飞越航空识别区活动，亦有美国驱逐舰往返台湾海峡。据路透社整理近期台湾政府公布海峡发生的主要事件如下：

--10/4：有一架次中国大陆运八反潜机进入西南空域防空识别区，空军除派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对外，同时进行广播驱离、防空飞弹追监等措施。

--10/3：有一架次中国大陆运八反潜机进入西南空域防空识别区，空军除派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对外，同时进行广播驱离、防空飞弹追监等措施。

--10/1：有一架次中国大陆运八反潜机进入西南空域防空识别区，空军除派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对外，同时进行广播驱离、防空飞弹追监等措施。

--9/29：有两架次中国大陆运八反潜机进入西南空域防空识别区，空军除派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对外，同时进行广播驱离、防空飞弹追监等措施。

--9/24：有一架次中国大陆运八反潜机进入西南空域防空识别区，空军除派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对外，同时进行广播驱离、防空飞弹追监等措施。

--9/23：有两架次中国大陆运八反潜机进入西南空域防空识别区，空军除派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对外，同时进行广播驱离、防空飞弹追监等措施。

--9/21：两架次中国大陆运八反潜机进入西南空域防空识别区，空军除派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对外，同时进行广播驱离、防空飞弹追监等措施。

--9/21：就解放军战机飞越“海峡中线”，中国外交部发言人称，台湾是中国领土不可分割的一部分，不存在所谓的“海峡中线”。 当天台湾亦公布，两架次中国大陆运八反潜机进入西南空域防空识别区，空军除派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对外，同时进行广播驱离、防空飞弹追监等措施。

--9/19：中国解放军机多架次逾越海峡中线及西南空域，台湾派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对，并广播驱离、防空飞弹追监。总计共有：歼16机12架次、歼10机2架次、歼11机2架次和轰6机2架次、运8反潜机1架次。

--9/18：中国解放军机多架次逾越海峡中线及西南空域，台湾派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对，并广播驱离、防空飞弹追监。总计共有：轰6机2架次、歼16机8架次、歼11机4架次和歼10机4架次。

--9/18:中国解放军东部战区新闻发言人张春晖表示，近日东部战区组织海空兵力在台湾海峡进行战备警巡和海空联合演练，检验多军兵种一体化联合作战水平。

--9/16：中国空军运八反潜机两架次，进入台湾西南防空识别区内飞航活动情形，空军第一时间广播驱离，并运用空中兵力严密监控。

--9/10：当天上午有大陆军机SU-30、运八等多型机，多架次进入台湾西南空域防空识别区活动，台湾空军派遣空中兵力严密监控。

--9/9：大陆军机SU-30、歼10等多型机多架次进入西南空域应变区活动，空军运用空中兵力，严密监控和应对。

--9/7：中国表示，在渤海和黄海举行进一步军事演习。在地区紧张局势升级的背景下，中国接连举行一连串军演。

--8/31: 美国一艘驱逐舰由北向南航经台湾海峡后，续往南行驶。台湾全程掌握台海周边海空域相关动态。

--8/19：美国“马斯廷”号驱逐舰18日穿航台湾海峡，中国解放军东部战区发言人称，近来美在涉台问题上消极动作不断，“严重破坏”台海和平稳定。战区部队将时刻保持高度戒备，坚定维护台海地区和平稳定。

--8/19：美一艘作战舰由北向南航经台海峡，续向南航行。台湾政府运用联合情监侦作为，全程掌握台海周边海空域相关动态。

--8/13：中国称，近日解放军东部战区多军种多方向成体系出动兵力，在台湾海峡及南北两端连续组织实战化演练。台湾政府表示，对于台海周边情势以及海、空域动态，均有严密掌握应处。

--8/10：大陆空军所属歼11、歼10型机在上午九时许，陆续短暂踰越海峡中线，空军除以地面防空飞弹全程监控外，并于第一时间广播告警，运用空中侦巡兵力强势驱离。