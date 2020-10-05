太敏感 中国20年现今史香港教科书不让细说

继删除高中通识科教材中关于“公民抗命”的内容后，香港教育局近日再度出手，在新修订的初中课本编纂指引中明订，“中国史中不应详述、论断近20年的历史”，引起部分教师哗然。

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据中央社今天报道说，明订不应详述近20年中国史，港教科书新规惹议。该报道综合香港明报等港媒消息，香港教育局近期提出最新修订的“印刷课本编纂指引”，供出版社在编纂教科书时做为参考。不过全新的“指引”中，在中国历史科目新增“对于近20年史事不应详述，也不宜定论性说明”，引起议论。

据香港资深历史教师陈仁启表示，中国史科的题目可按学生能力由浅入深分成不同层次，包括覆述、比较、评论、评鉴等，初中学生如果不接触评论问题，难以要求在学生升高中时能够顺利掌握有关技巧。因此，他质疑这种做法让人“无所适从”，违反教育理念，并不专业。陈仁启并反问“中国举办世博、奥运、加入世贸（WTO）都是改革开放后的好例子，是否又不可以谈呢？”

除了中国史科目外，在新的“指引”中，历史、地理及生活与社会等3个科目中，也新增明列“避免包含太多涉及评论的问题”。据香港教育局上述质疑回复称，“新近仍在发展中的议题，因未有结论，也未必有足够持平、客观、可靠的资料，以及学者研究、著述可作教学之用，学生难以在有限课程时间内全面客观了解事件，并从历史维度作客观持平的评论，因此教科书不应有过多叙述。”

该报道称，这并不是近期首度因教科书编纂引发的相关争议，香港教育局在8月时也曾提供意见并修订高中通识科教材，删除部分政治内容，包括“公民抗命”及“三权分立”等，并增加“遵守法治”概念，外界认为此举与“反送中”运动有关。