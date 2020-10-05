徐国勇：陈同佳投案应循官方管道申请入境签证媒体放话无意义

陈同佳赴台投案一事今天又绕回了一年前的争执焦点。台湾内政部长徐国勇今天在立法院答询表示，香港官方都没跟台湾官方联系，只是在媒体放话，这样没有意义；应该先把该有的签证，从官方管道申请入境才有意义。台媒分析，台港政府过招，政治算计凌驾正义。

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香港媒体报导，协助陈同佳投案的香港圣公会教省秘书长管浩鸣透露，陈同佳要在十月赴台投案，台湾律师已经收到陈同佳的指示，今天(5日)将和台湾官方见面。不过直到下午为止，台湾官方仍然一副事不干己的反应。

包括内政部长徐国勇和刑事警察局局长黄明昭都在立法院公开表示，除了看到媒体报导之外，官方没有正式接到陈同佳要投案的讯息。徐国勇说，刑事局和陆委会都和香港设有单一窗口，但香港官方都没有联系，只是在媒体放话，这样没意义。

国民党立委林思铭质疑，既然台湾具有司法管辖权，相关单位就应积极向律师了解。徐国勇说，这些当然有了解，但还是要透过正当管道，先把该有的签证，从官方管道申请入境之后，才有意义。

有关「单一窗口」的事，台湾陆委会日前已经放话，说陈同佳随时可以透过单一窗口联系，不过香港保安局立即郑重否认有跟台湾设立「单一联系窗口」，呼吁台湾「真心履行最基本的法治」。

去年，台湾希望藉此案建立台港司法互助管道，凸显台湾的司法主权。因此，陆委会一再要求香港应就此案展开协商，并建立司法互助，但香港断然拒絶。之后，台湾改为指定「单一联络窗口」，但仍要求香港必须提供相关证据和「由港方交人」的模式。但两岸关系不佳，香港一再表示无法介入陈同佳在台杀人案。

去年，管浩鸣曾打算带着陈同佳到台湾投案，但台湾政府把陈同佳列入入境黑名单，导致他无法入境。当时台湾的理由是，不能以「自由行」方式来台投案，坚持一定要「由香港政府交人」。香港则一再表示，出狱后的陈同佳是自由人，香港特首林郑月娥日前更明确表示，对陈同佳来台投案，现在香港政府「没有什么可做的」。

台湾媒体分析指出，过去曾有香港嫌犯在台湾被警方逮捕，香港警察搭机来台，在桃园机场把嫌犯带回。依此模式，这次台湾警方也可派人到香港机场把陈同佳带回。分析指出，陈同佳来台投案之路一波三折，不仅受害者的公道迟迟无法讨回，司法正义也无法伸张，台港两地政府难辞其咎。