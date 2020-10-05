抖音聘中前外交官政治审查 指此人并不盲目拥护中国共产党意识形态

一名前中国驻伊朗外交官曾经在北京字节跳动公司担任抖音海外版TikTok的全球内容审查部门主管的职务。据资料显示，字节跳动公司项目经理“Zheng C.”2012年从北京大学毕业，拥有经济学、波斯语言文学学士学位。Zheng自2012年8月至2013年9月在中国外交部实习，2013年9月至2017年9月在德黑兰担任中国驻伊朗大使馆随员（attaché）。Zheng从2018年8月至今开始在字节跳动任职。

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据美国之音今天引述消息报道，前中国外交官曾担任TikTok内容审查主管。该报道据英国《金融时报》网站消息，一名前中国驻伊朗外交官曾经在北京字节跳动公司担任抖音海外版TikTok的全球内容审查部门主管的职务。该报道10月3日援引知情人士的话说，这位名为郑才（音译）的前外交官曾经在北京管理字节跳动的内容政策团队。报道说，郑才负责运行北京总部的全球信任与安全团队，制定TikTok、Helo以及Vigo Video等国际应用程序的内容审查规定。

报道援引了解字节跳动公司内情的人士的话说，郑才并不是一个中国共产党意识形态的盲目拥护者，但报道指出，他的背景和所受的训练可能影响了这个主要由中国雇员组成的年轻团队如何审查视频分享程序上的有争议内容。­报道说，TikTok现在已经把制定内容政策和管理视频的责任下放给洛杉矶、都柏林、新加坡和硅谷的几个中心。知情人士说，这些中心的负责人向北京的全球信任与安全主管汇报工作。

两名知情者说，自今年1月，郑才已经离开了这个职位。字节跳动发言人说，聘用他时“并没有考虑到他之前在公共部门的的角色，在招聘过程中也没有与政府进行对话。”

该公司说，TikTok的全球安全团队正在继续进行区域化和本土化，这名员工已经转移到该公司的游戏部门。

美国之音在全球商务与人力资源交流网站领英（LinkedIn）上查找到一份符合《金融时报》报道描述的个人资料。

据消息说，2018年是字节跳动内容审查政策调整的关键一年。这一年，该公司旗下最受欢迎的新闻应用程序“今日头条”的产品负责人被当局审查部门约谈并被要求整改、“内涵段子”被整改关停，公司CEO张一鸣发表道歉公开信，表示为公司产品“出现了与社会主义核心价值观不符的内容”负责。《金融时报》说，TikTok目前的内容审查调整工作主要由全球各地的地方团队负责，但在某些情况下，决定标签功能和有关推送视频的算法的工程师主要都在北京和上海两地。

中国要求所有境内互联网公司配合当局审查。TikTok此前表示，该应用程序不在中国运营，用户数据存储在中国境外，不会受到中国政府影响。

报道引述英国《卫报》等媒体消息，TikTok这一全球应用平台审查多项被中国政府视为敏感的议题，包括西藏独立、台湾独立、香港民主示威活动、新疆维吾尔人维权、天安门事件和法轮功等。

美国之音说，美国总统特朗普以国家安全为由签署行政命令，要求美国的应用程序商店在9月27日之前将停止对TikTok的下载和支持服务，但一名联邦地区法官在禁令生效前作出了阻止这项禁令的裁定。美国的甲骨文（Oracel）、沃尔玛（Walmart）公司仍在就并购、入股TikTok在美业务与字节跳动公司谈判。美国政府表示，如果交易不能满足国家安全的要求，TikTok必须关闭。