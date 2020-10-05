日本要求中国删除钓鱼岛专题网站

图为网络中日关系的报导配图

日本官房长官加藤胜信在10月5日午前的记者会上，就中国国家海洋局所属“国家海洋情报中心”，10月3日开始，钓鱼岛数字博物馆在钓鱼岛专题网站（www.diaoyudao.org.cn）正式开通上线表示，已通过外交渠道要求中国政府削除该网站。

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加藤指出：中国方面没有将我国固有的领土尖阁诸岛做成网页的理由。这种基于中国方面单方面的主张是完全不可接受的。

.据新华社报道：“该博物馆由序厅和三个展厅组成，展陈内容包括历史图片、视频资料、文献资料、法律文件、实物模拟、各类模型、动画故事、新闻报道和学者论著等，并设有讲解员、馆长问答等互动环节。”

估计中国开设这个网站，是由于日本冲绳县石垣市10月1日把该市行政区划所含的钓鱼岛（日本称为尖阁诸岛）地址的名字从“登野城”变更为“登野城尖阁”。市议会6月以多数赞成通过了更改名字的议案。主张拥有主权的中国大陆和台湾对此表示抗议和反对。

日本石垣市议会6月22日通过决议，将目前属于该市行政区域管辖的钓鱼岛（日本称为“尖阁诸岛”）住所的名称“登野城”改名为“登野城尖阁”，此项决议由多数赞成通过。并在10月1日正式生效。 中国外交部发言人赵立坚在6月22日主持的外交部例行记者上表示，这是对中国领土主权的严重挑衅，最近中国对此采取了一系列对抗行动。