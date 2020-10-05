林郑接纳推荐英最高法院副院长出任终审庭非常任法官

特首林郑月娥今（5日）已表示接纳司法人员推荐委员会（推荐委员会）就任命贺知义勋爵（Lord Patrick Hodge）为终审法院其他普通法适用地区非常任法官的推荐，并会在征得立法会同意后，根据基本法第八十八条作出任命。终审法院首席法官马道立欢迎行政长官接纳司法人员推荐委员会的推荐。

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在此之前，终审法院外籍法官施觉民（James Spigelman）在没有提出任何理由下突然在月初请辞，而根据早前明报报导，另一外籍法官苗礼治（Peter Julian Millett），又以身体不宜长途旅程为由，不会再来香港审案。苗礼治更承认，香港终审法院确实有全体海外法官请辞的可能，换言之，终审庭将清一色由华人法官把持。林郑这次接纳推荐将任命贺知义出任非常任法官，显然是要稳住终审法院的权威性。

林郑月娥说：“我很高兴接纳推荐委员会就任命贺知义勋爵为终审法院其他普通法适用地区非常任法官的推荐。贺知义勋爵由2020年2月起出任英国最高法院副院长。贺知义勋爵地位崇高、声誉卓著。我深信他将对终审法院有很大的贡献。”

林郑月娥说：“贺知义勋爵获任命后，其他普通法适用地区非常任法官的名单将包括14位来自英国、澳洲及加拿大的杰出法官。这些具声望的非常任法官加入终审法院彰显了香港的司法独立，有助维持外界对本港司法制度的高度信心，亦使香港与其他普通法适用地区保持紧密联系。我相信这些杰出且具丰富司法经验的海外法官将继续是本港司法制度的独特优势。”

马道立则表示，终审法院首席法官知悉政府将会就这项推荐任命征求立法会同意。

根据《香港终审法院条例》（第484章），现设有一份非常任香港法官名单及一份其他普通法适用地区法官名单。目前，共有4名非常任香港法官及13名非常任普通法法官。非常任法官的人数上限为30名。在聆讯及裁决上诉案件时，终审法院审判庭由5名法官组成，即终审法院首席法官、3名常任法官及1名非常任香港法官或1名非常任普通法法官。

贺知义勋爵获任命为香港终审法院法官后，其他普通法适用地区非常任法官数目会由目前的13名增加至14名，这将提高处理终审法院工作的灵活性。

贺知义现年67岁，出生苏格兰，自今年2月起出任英国最高法院副院长，也是英国枢密院司法委员会委员。贺知义目前也在上海华东政法大学授课。