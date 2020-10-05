疑是长征火箭“登陆”香港海滩当局事后捡走碎片

香港西贡热门露营圣地白腊湾近日有疑似火箭碎片“登陆”海滩。明报记者在现场目击该沙滩上有一块印有“中国载人航天工程”英文缩写“CMS”及标志的白色碎片，有军事评论员看过相关照片认为是中国长征火箭的碎片，估计是升空后脱落的部件漂浮上岸。

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警方于3日晚上以胶带围封碎片范围，并派员通宵驻守，至4日早上9时许，有渔护署人员到场拍照调查；中午12时半，一艘水警小艇驶近岸边，约7名水警及军装警员合力将碎片搬走。

报导指，一块约2米乘2米的白色金属碎片近日出现在白腊湾海滩，碎片上印有蓝色“中国载人航天工程”英文缩写“CMS”及标志，金属表面布满烧焦过的破洞，另亦印有红色“航向”及“8Y325A-5B S02-01”字眼。白色碎片底下有蜂巢形状夹层，部分地方布满青苔。

报导引述白腊村村长刘伯安称，周一发现该金属片，上面布满蚝壳，估计在海上漂浮至少半年至8个月，他形容该金属“物料很高档”，在大海漂浮也没有生锈，相信是飞机或火箭碎片。他指住在白腊71年也从未见过，前来露营的市民亦议论纷纷，上前察看。他称有渔护署官员曾致电他了解事件，但未提及何时前来清理。

军事评论员Raymond Sun看过有关照片后，指有关碎片的外形加上抗热蜂巢形状夹层，很可能是中国长征火箭。他指火箭发射时，燃料筒等部分分阶段分离脱落，大部分或已在空中燃烧掉，但部分仍有机会堕进海中，漂浮至港。他指单以碎片难以判断是什么型号的火箭，或是什么时候发射，但认为该部分只属火箭外壳，不涉敏感军事或航天机密。

曾任民航机师的立法会议员谭文豪称，火箭碎片在航天迷当中“有价有市”，但有关碎片或涉航天技术，为免被人拾起，已致电民航处要求到场清理。他续称，如有关碎片曾穿过大气层，燃烧时或会产生有毒物质，呼吁市民勿随便触碰。