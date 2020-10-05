美媒：明确规定禁止共产党员移民美国

美国公民及移民服务局（USCIS）10月2日发布政策指南，明文强调凡是申请移民的共产党员或其他极权主义政党的党员或与之相关的成员，都不会获得受理。

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这个最新的政策指南表示，具有共产党或任何其他极权主义政党的党员或相关成员身份，与申请自然归化效忠美国的忠诚宣誓不符和矛盾，包括宣誓支持和维护美国的宪法及法律。

该政策指南还说，这项“不可受理依据”是美国国会通过的应对美国安全威胁更广泛法律的一部分。除非有豁免，任何是或曾经是美国国内或外国共产党及其他极权政党成员，或与之相关成员的移民，都不被允许进入美国。此政策适用于谋求移民身份的外国人，例如人在美国境内的共产党员申请将身份调整为合法永久居民的身份。

移民局的政策指南表示，这个对移民政策指南的新增部分将帮助移民官员依据与联邦法律相符的“不可受理依据”对移民案件做出裁定。

有分析表示，美国以往的移民法律对共产党员和极权主义政党成员移民有规定，最新指引中的新增内容，主要是表明要严格执行联邦移民法的要求，明确规定要阻止共产党员及相关人员等在美国获得移民或永久居民身份。

有报道表示，近来出现的一个现象就是在美国的一些中国移民和留学生，通过相关方式办理退党手续，如通过登报证明已退出共产党。

今年以来，美中两国在贸易战、新冠病毒疫情、华为、香港等问题上的矛盾争端步步升级，加上近年许多中国学者和留学生窃取美国科技机密的间谍案出现，迫使美国推出一系列制裁措施，其中包括逐步收紧针对特定人员及留学生的赴美签证。

7月初，美国财政部以涉及侵犯人权为由，将包括新疆党委书记陈全国在内的4名中国官员列入制裁名单，涉及禁止入境和冻结资产。

华盛顿近期的制裁目标不仅针对中国政府高官，还包括一项重点企业和机构的人员。美国国务卿蓬佩奥7月15日表示，针对华为等被美国判定为协助中国政府打压人权的中国企业，其员工如果被证实为政权在世界各地打压人权提供帮助，美国将会禁止其入境。

此前，美国已开始对中国官媒记者实施签证限制。今年6月初，美国还宣布不再向与中国军方有关的留学生发放研究生签证，已发出的签证也将失效。

中国外交部发言人华春莹本10月5日在例行新闻发布会上就此表示，对美国的决定表达强烈不满：“但是如果这样的话，属实的话，我觉得是非常令人可悲的，美国作为最强大的国家，他还剩下什么，他想给世界留下什么样的印象，我们希望美国不要再做这种有违不尊重国际关系基本准则，也无助于维护他自身大国形象、信誉和地位的事情。”