遭美制裁 中芯股价急跌

中国最大芯片制造商中芯国际证实被美国当局实施出口管制，中芯股价今在香港股市下跌，上午时股价下跌4.7%。据市场研究机构--集邦科技发表报告称，美国对于中芯国际的断供影响恐大于福建晋华与华为；中芯未来若少了国际设备的支援，先进制程的发展与演进将遭受阻碍，而整个中国半导体产业的发展也将随之受到冲击。此前有消息透露，中芯以及有一段时间预备遭制裁而大量购囤美国芯材。

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据中央社今天报道，中国最大芯片制造商中芯国际证实被美国当局实施出口管制，中芯股价5日在香港股市下跌。对于中芯国际受美方制裁，此间券商及分析师的看法普遍负面，认为这将会削弱中芯国际的盈利。

阿思达克财经网今天说，瑞信发表研究报告，下调了中芯国际的目标价至17元。

路透社今天引据市场研究机构集邦科技（TrendForce）发表报告称，美国对于中芯国际的断供影响恐大于福建晋华与华为；中芯未来若少了国际设备的支援，先进制程的发展与演进将遭受阻碍，而整个中国半导体产业的发展也将随之受到冲击。

据TrendForce统计，目前晶圆代工市场仍以台湾65%市占居冠，其次则为韩国的16%及中国的6%。中芯在全球晶圆代工市占率约为4%，全球排名第五，在中国地区则位列第一，也是中国目前唯一在14nm以下先进制程发展蓝图较为明确的晶圆制造商。作为中国半导体制程领头羊，中芯面临上游设备及原物料断炊危机，将对其先进制程的发展以及中国半导体设备自制之路造成严重的冲击。

据中芯国际发出公告，确认受到美国商务部的制裁，供应商向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料，须事前申请出口许可证后，才能向中芯国际继续供货。

据TrendForce表示，美国对于中芯的断供影响恐大于福建晋华与华为(Huawei)。虽然近年来中国设备厂已迅速借由与国内晶圆制造厂合作加紧练兵，但相较于芯片生产制程技术已逐步拉近与国际大厂的距离，中国设备厂的发展脚步仍落后国际大厂。因此，中芯未来若少了国际设备的支援，先进制程的发展与演进将遭受阻碍，而整个中国半导体产业的发展也将随之受到冲击。

据路透社报道称，至于中芯受制裁，与其有最直接供应关系的美系半导体设备供应商包含应材AMAT.O、科林研发LRCX.O、科磊将首当其冲。荷兰商艾司摩尔ASML.AS也因其零件主要源自于美国而在限制范围内；相较之下，硅晶圆及半导体化学原物料主要由日系及欧洲供应商为主，初步判断冲击较小。