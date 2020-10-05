陈同佳料今日接触台湾自首陆委会称已等了一年

2018年涉嫌在台湾杀害女友潘晓颖后逃港的陈同佳，根据他的录音声明，在今日（5日）将委托律师向台湾方面商讨自首方面的安排，而陆委会称专门为陈归案所设的联络窗口，已经等了一年，并归咎香港特区政府无所作为。陈同佳案之后引起港府修改逃犯条例以及激发香港抗争 运动凡一年多之久。

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由于台、港之间没有引渡协议，陈同佳回港后港府只能因为陈偷窃及变卖死去的女友的手机而控吿陈洗钱罪名，陈去年10月刑满出狱时，曾誓神劈劈将向台湾方面自首。然而匿居在香港警方安排的“安全屋”已一年的陈仍无自首消息，潘母遂在上月分别接受立场新闻和苹果日报访问，要求陈兑现诺言，并质疑当年特首林郑月娥口口声声称要为潘晓颖惨死一案伸张正义的“初心”。

陈日前以录音声明回应潘母的呼吁，声称他委托的律师将在星期一（5日）向台湾方面接触并商讨自首的安排。

根据上述两份媒体的综合报导，台湾陆委会为陈同佳投案所设立的联系窗口已有一年，但港府却屡称无法律基础，拖延近一年仍无所作为。案中港方与台方检察官四次交流书信亦曝光，显示港府一直回避台方司法互助请求，坚持以“策协平台”协商案件。陆委会呼吁陈同佳与港府“拿回初心、具体行动”，尽速与台方窗口联系。

港府保安局之前曾发表声明否认台方早前的说法，指没有与台方就陈同佳案建立所谓“单一联系窗口”，形容“这是台方单方面的描述”，又呼吁“台方真心履行最基本的法治，积极方便陈同佳赴台自首或投案”，港府会在符合法律的情况下，提供协助陈赴台的可行安排。

台湾方面则反驳称台港警方去年10月下旬已相互提供联络窗口，相关资讯也由台方刑事局透过香港警务处通知陈同佳，“如果陈嫌（陈同佳）确定要来台湾面对司法，随时可以透过窗口联络，相关事宜已准备就绪，一切依法办理”。

陆委会又指港府“实际却是延宕近一年依然无所作为”，又强调该案关键在于陈同佳真实的投案意愿以及港府的责任感，呼吁陈及港府“拿回初心、具体行动”，尽快与台方窗口联系。

协助陈同佳的圣公会教省秘书长管浩鸣昨（4日）表示，台湾律师5日将与台湾法律部门见面，相信到下星期时事件便会更明朗，又指自己没有联络保安局，不方便评论港府角色，但强调陈同佳的投案意愿无改变。