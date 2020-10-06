世界博物馆大国 中国每2天新建1馆

中国各地近年出现兴建博物馆热潮，官媒报导，截至去年底，备案的博物馆达5535间，其中山东、浙江等地都超过300间；最近5年来，博物馆以每两天一间的速度在增加。

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据中央社今天报道，中国博物馆如雨后春笋冒出，平均两天增一间。该报道引述中共人民日报今天形容，“逛博物馆”近年成为中国民众新的生活方式，对博物馆的“需求”更带动博物馆的建设，特别是“十三五”（2016至2020年）期间 ，全中国平均每两天就有一间博物馆登记。

据该报，截至去年底，全国备案的博物馆达5535间，其中有11个省的博物馆总数超过200间，山东、浙江、河南、陜西等4省的省内博物馆数量更超过300间。人民日报分析，5535间博物馆中，国有博物馆共3825间，约占69%；非国有1710间，约31%；其中免费开放的有4929家。据人民日报也提到，去年全中国博物馆带动的旅游收入约人民币324亿元。

中央社指另据陆媒新浪网，除了中规中矩陈列文物的博物馆，也有不少特色博物馆，例如建在水面下的重庆白鹤梁水下博物馆、介绍中国科举制度的中国科举博物馆、国际建筑大师贝聿铭设计的苏州博物馆等。