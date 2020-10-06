中国率26国谴责西方国家侵犯人权

中国驻联合国大使张军代表俄罗斯、朝鲜、委内瑞拉与津巴布韦等26国发言，批评美国等西方国家的单边强制措施，侵害民众在疫情下获取医疗资源的人权。他还对非裔群体遭受的种族歧视问题，表达“严重关切”。

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据中央社报道，中国代表26国于联大批西方单边措施侵害人权。消息指中国驻联合国大使张军5日代表俄罗斯、朝鲜等26国发言，批评美国等西方国家的单边强制措施，侵害民众在疫情下获取医疗资源的人权。

中国常驻联合国代表团5日在官网刊出张军当天于联合国大会第3委员会的一般性辩论发言。据张军称，2019冠状病毒疾病疫情尤其对开发中国家影响严重，而“我们看到单边强制措施仍在实施”。据张军说，单边强制措施对人权造成不可否认的影响，损害健康权，阻碍人们获得药物、医疗技术、设备及物资，“这在新冠肺炎疫情背景下尤其突出”。张军呼吁立即彻底取消单边强制措施，确保国际社会所有成员有效面对疫情。

据该报道，张军同时提到日前美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死亡和布雷克（Jacob Blake）遭枪击事件，指这“反映长期存在、根深蒂固的种族歧视、警察暴力和社会不平等”。张军又表示对“有关国家”移民拘留中心中移民的健康状况深表关注，声称这是“当代形式种族歧视的反映”。

据中央社，中国宣称张军本次代表26国发言，这些国家分别是：安哥拉、安地卡和巴布达、白俄罗斯、布隆迪、柬埔寨、喀麦隆、中国、古巴、朝鲜、赤道几内亚、厄立特里亚、伊朗、老挝、缅甸、纳米比亚、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴勒斯坦、俄罗斯、圣文森特和格林纳丁斯、南苏丹、苏丹、苏里南、叙利亚、委内瑞拉与津巴布韦。