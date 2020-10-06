中国粮食又出事 2500吨毒镉米入藏广东

中国广东省阳江国家粮食储备中转库，近日被踢爆混入2500多吨镉超标稻谷，时间长达2至3年。根据中国法院判决书显示，共有4人涉案，分别被判处1年至5年徒刑。对此，中国民众相当不满，认为处罚根本过轻，到时候保外就医、狱中表现良好提早出狱，这件事就“相忘于江湖”。消息没有提及数千吨镉超标稻谷的下落。

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据联合新闻网今天报道说，中国粮食频出事，2500吨毒镉稻米藏广东。

根据中国法院判决书显示，在2017年至2018年期间，4名被告多次购入湖南攸县的镉超标稻谷，并将其运送至广东阳江市东城国家粮食储备中转库。两年间，被告共向广东阳江市东城国家粮食储备中转库运送了上万吨稻谷，其中大约2597吨镉超标。法院以“不符合安全标准的食品罪”对4人处以1年至5年徒刑。消息被媒体揭露后，有许多中国网友感叹“处罚轻了吧？”、“人间地狱，在正常人眼中的重罪基本轻判，轻罪基本重判。”、“保外就医，狱内表现良好减刑提前出院，相忘于江湖”。

据该报道，除了镉超标稻谷，中国今年4月也爆出镉超标毒大米事件，涉及7家湖南省益阳市的企业。该事件曝光后，已经有大量毒大米制成米腺流向云南等多地，剩余的镉超标毒大米数量大约为99.42吨。根据医学界专家的警告，长期食用镉含量高的食物，可能损害肾脏。