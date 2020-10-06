中国“十一”旅游收入比去年同期下跌近1/3

中国“十一”长假期间，旅游业出现了疫情爆发以来前所未有的繁荣，出行人数和消费支出都出现了强劲反弹。但假期前四天的全国游客总数比去年同期下跌22%。同期的旅游收入下跌31%。专家指出，中国的个人消费增长依然面临严重困难，从长期看，可能会成为拖累中国经济复苏的一个主要挑战。

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据中国文化与旅游部周日（10月4日）公布的数据，从10月1日到4日，中国八天的“国庆”长假的前四天中，全国共接待游客4.25亿人次，实现国内旅游收入3120亿元。中国运输部报告说，全国道路发送旅客1.91亿人次，空运旅客648万人次，铁路旅客人数1180万人次，水路发送旅客462万人次。

在目前全球大多数国家依然被新冠疫情困扰的情况下，中国旅游业“十一”期间的表现确实让人感到意外。许多因疫情而萧条的旅游景点再次出现了昔日人满为患的场景。各种统计数字更显示出中国疫后的经济复苏取得了较前两个季度进一步的进展。

十一假期的旅游业表现也明显好于五一假日。5月份的时候，中国各地的抗疫限制性措施还普遍存在，限制了人们的旅游冲动。“十一”旅游业的增长表现最为明显的一个方面是网上订购业务。与“五一”三天假期相比，腾讯旗下的微信支付的旅游景点业务量在“十一”长假的前三天增加了83%，酒店预订业务增长了71%。

但是，今年“国庆”假期前四天的全国游客总数为4.25亿人次，比去年同期下跌22%。同期的旅游收入3120元人民币比去年同期下跌31%。全国道路发送旅客的数字同比降幅31%。

旅游人数的减少和旅游开支的下滑凸显中国这个世界第二大经济体的消费状况依然相当疲软。专家指出，中国的个人消费增长依然面临严重困难，从长期看，可能会成为拖累中国经济复苏的一个主要挑战。