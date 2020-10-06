十一长假婚礼暴增 喜宴一席难求

“金九银十”历来是中国人举行婚礼的旺季，今年十一黄金周假期也是疫情发生以来民众迎来的首个超长假期。如今随着疫情防控进入常态化，给婚礼按下“暂停键”的许多新人选择在假期完成终身大事，上半年遭遇腰斩式打击的中国婚庆市场迎来新高潮。

广告 继续浏览后续

据媒体公开报导，美团APP大数据显示，今年十一期间婚戒首饰的预订量同比增幅达到了137%，婚礼跟拍、婚庆公司、婚纱礼服的预订量同比增幅分别达到51.7%、43%和42.6%。

中新社报导，很多酒店十一期间都预定爆满，例如地处中国最大淡水湖鄱阳湖畔的江西省馀干县当地多家酒店连日来均有多场婚礼同时举行，驱车行驶在路上，不时与迎亲车队“邂逅”。

酒店婚宴一席难求，婚庆从业人员也忙得脚后跟朝前。“往年10月份就是结婚的高峰期，今年更是如此”。一家婚礼策划公司相关负责人李芸说，今年十一假期，该公司每天都有婚礼活动，团队工作人员均在超负荷工作。

在中国社交平台新浪微博上，“十一结婚季假期都在参加婚礼、国庆假期要参加23场婚宴酒席”…等有关十一假期婚礼扎堆的话题十分热门，引发众多网民互动共鸣。其中，话题“假期都在参加婚礼了”更是超过2.5亿阅读。

当然，除了传统婚礼婚宴，越来越多的年轻人选择旅行结婚，带动了婚庆市场在旅游业的发展。部分旅行社推出“结婚+蜜月旅行”的套餐，网络平台的热门景区、婚纱摄影、蜜月酒店吸引不少年轻人下单，趁着十一假期享受一场特别的出游。