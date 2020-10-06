印度备战应对中巴军事联手夹攻

中印边境气氛持续紧张，印度空军参谋长巴达乌里亚表示，印度空军已做好空袭中国的准备，但目前未有这个打算。他又表示，印军已准备好对中国和巴基坦期双线作战。

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据东网今天报道称，不排除中巴合作，印空军参谋长称有能力双线作战。印度空军参谋长巴达乌里亚称已做好对中国和巴基坦期双线作战的准备。

该报道称，印度空军参谋长巴达乌里亚（Rakesh Kumar Singh Bhadauria）是在当地周一接受印媒访问时作如上表示。印度于2016年向法国36架疾风式战机，首批5架今年9月已正式服役。巴达乌里亚表示，该战机的整合让印军在空战中拥有先发制人和进行纵深打击的能力，提升对战优势。他又表示，未来五年除将引进83架印度自行研发的“光辉”战机，还订购了一批国产教练机和轻型战斗直升机。

巴达乌里亚指出，一旦中印开战，中国将无法战胜印度，因为印方已经在所有相关地区进行了部署，包括在拉达克地区。提到中国可能与巴基斯坦合作并威胁印度，包括解放军可能借用巴基斯坦控制喀什米尔区斯卡都（Skardu）的空军基地，巴达乌里亚强调印方有足够实力应付双线作战。

该报道称，印媒有消息说，中印两国领导人可望于下月17日举行的金砖国家领袖峰会上，透过视像对话解决僵局。据报道，此次将是中印两军今年5月在拉达克地区对峙以来，两国领导人首次会晤。