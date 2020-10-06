台人在美推白宫请愿 也禁止台湾入伙北京的人移民美国

据台媒报道，有台湾人在美国白宫请愿网站发起连署，要求美方蒐集在台湾运用中共资金或呼应中共政策的政党或组织资料，以落实禁止曾加入共产党或极权政党者申请绿卡和移民。

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据自由时报报道，台湾民众发起白宫连署，吁AIT取得在台共党人士资料，并禁止此类人移民美国。

据该报道，美国公民及移民服务局（USCIS）10月2日发布通知，除非特别允许，否则禁止曾经加入共产党的人申请美国绿卡和移民。有台湾人在美国白宫请愿网站发起连署，针对台湾部分取得中共资金或呼应中共政策的政党或组织，呼吁美国在台协会（AIT）从台湾政府取得个资转交移民局，以落实美方规定。

美国公民及移民服务局2日在官网宣布，“基于极权政党成员的不可接受性”，美方将无法受理共产党、其他极权政党成员，或是隶属相关组织之人士的移民案件，这项指令由美国国会核可，旨在保障美国安全，除非例外，否则若曾有共产党、极权主义政党背景，美国移民官均可加以拒绝。

该报道引据脸书粉丝专页“脱北者冰狼”指出，有台派朋友以“A.A.”署名在美国白宫请愿网站“WE THE PEOPLE”发起连署，认为在台注册的政党或其他组织若资金或政策显然来自中共，也适用美方规定，因此呼吁台湾政府将相关人士的讯息提供给美国在台协会，以适用美方规定，禁止这些人移民到美国。

自由时报说，依照白宫请愿网站规则，若请愿连署在30天内收集达10万份连署书，美国政府须依法在连署书设立之日起算60天内回应；前述连署活动自10月4日发起，也就是说，若于11月5日前收集完10万份连署书，美国官方应在11月6日前有所回应。