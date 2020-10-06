国民党疑高级黑算盘立法院推复交与协防提案惹北京哑巴火

台湾的立法院周二（6日）通过由国民党提出“台美复交”、“促美军协防台湾”2项决议。中国大陆官媒《环球时报》随即“开火”，狠批有关做法不管基于什么立场，都是“台独”性质的提案，必须强烈谴责。不过，文末话峰一转，又引述专家为国民党辩解，称国民党并非真心促成台美复交，只是想在“爱台保台”的论述上争取主动权。《环球时报》稍早说仍要争取及团结国民党。

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据香港经济日报今天报道称，“国民党提的？” 《环时》狠批美台复交是台独提案。但《环球时报》又引述专家为国民党辩解，称国民党只是想在“爱台保台”的论述上争取主动权。

该篇题为《台美复交 协防台湾，国民党提的！？》的文章提到，民进党一直批评国民党“亲共卖台”，后者本次提案旨在与大陆拉开距离，同时也有出于政党政治斗争的考虑，目的是迫民进党进行不可能的任务。国民党是在野党，即使提出有关提案，也不能起到任何主导作用，当然也没有执行的责任。

该报道引据厦门大学学者张文生认为，国民党并非真心促成台美复交，而是表明爱台立场。至于复交和协防一事，台湾根本没有任何话语权，更多是取决于美国，“很大程度上讲，这只是台湾一厢情愿的想法，只要美国不点头，无论立法机构再怎么‘献媚’，也只是一场‘单相思’”。他嘲讽民进党过去也曾炒作类似概念，但最终遭美国在台协会（AIT）的冷待，并引用国台办发言人说话，批评民进党当西方反华势力棋子的行径令人不齿。

该报道说，事实上，《环球时报》今次的反应并不令人意外，因为国民党元老近年与大陆的交流频繁，并共合推动多个两岸交流活动。环时日前更刊登评论指，国民党在台湾本土仍有较强的政治实力，要推动两岸和平发展，大陆仍要争取及团结国民党。

有评论指，国民党或出于给民进党政府制造难题，将一军而提议与美国复交，同时促请美国安保协防，但在10月6日的立法会得到无异议通过，或超出国民党算计之外。此一引发北京愤怒的议案，国民党作为始作俑者，终落得罪人下场。