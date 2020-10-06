如果中国攻打台湾美国出兵否 蓬佩奥回答很外交但明确

美日澳和印度外长今天举行四方安全对话，美国国务卿蓬佩奥接受专访被问及若中国攻打台湾，美国是否提供防卫，蓬佩奥表示：“只要能缓和区域的紧张，美国会想方设法去做。”蓬佩奥指出，对于中国的行径，袖手旁观是不对的。美国与台湾、日本仍持续是安全保障上的好伙伴。

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据中央社今天报道称，若中国攻打台湾，蓬佩奥称：美会设法缓和区域紧张。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）、日本外相茂木敏充、澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）、印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天傍晚出席在东京举行的四方安全对话（Quad），这场会议由茂木主持。

蓬佩奥接受日本经济新闻专访时，被问到对台湾的看法。他说，美国长期与台湾建立关系，美台拥有共同的价值观，但是很令人遗憾地，中国共产党对此充满抗拒，原本承认香港能维持50年高度自治，中国却罔顾承诺。被问到中国如果攻击台湾，美国是否做好防卫台湾的准备？蓬佩奥说：“只要能缓和区域的紧张，美国会想方设法去做，这是美国川普政府在世界上的任务。美国不是追求纷争，而是追求和平，该感到羞耻的是中国共产党。中国除了与越南的关系之外，日本的航空自卫队在钓鱼台列屿周边海域上空也不得不频繁地紧急升空，以因应中国军机。”

据蓬佩奥还指出，在（中国与印度发生军事冲突的）喜马拉雅山附近发生的事情，就是中国以力服人的作法，根本不是大国该有的行为。2019冠状病毒疾病疫情肆虐全球期间，中国动作频频，对此，蓬佩奥说：“（对于中国的行径），袖手旁观是不对的。美国与台湾、日本仍持续是安全保障上的好伙伴。”

据蓬佩奥说，美日澳印的外交合作也将扩大至其他国家，希望将来印度太平洋能建立国际的安全保障架构。日本经济新闻指出，共享价值与战略的国家须加强团结的构想是剑指中国。蓬佩奥受访时表示，如果美日澳印的合作能够制度化，将可着手建立安全保障的架构。他希望透过这样的努力，建立对抗中国共产党的安全保障网。

据日本经济新闻，美国与欧洲有北大西洋公约组织（NATO），印度太平洋没有多国之间的安全保障合作架构。面对军事与经济方面急速增强影响力的中国，如果要维持安定，就必须有一个多国之间的合作网。有关在印太地区建立新的安全保障架构所扮演的角色，蓬佩奥说，经济、法治、智慧财产权的保护等广泛范围领域都是合作的对象。他强调，民主国家应该团结，培育对抗“强权国家”的基础。

中央社说，美日澳印四方安全对话去年在美国纽约首度举行会谈后，今年再度召开类似会议，也是2019冠状病毒疾病疫情爆发、日本新任首相菅义伟上任后，日本首度召开部长级国际会议。蓬佩奥今天下午造访日本首相官邸（行政中心）与菅义伟会谈，两人都同意将持续加强美日同盟。