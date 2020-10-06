香港不再 近半港人想移民 首选英澳台

香港中文大学一项民调显示，有43.9%受访港人想移民，其中1/3近期已在为移民做准备，原因包括不满政府，以及人权状况变坏等。最多受访者提及的移居目的地是英国（23.8%）、澳大利亚（11.6%）和台湾（10.7%）。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，不满港府与政治，民调称43.9%港人想移民。香港中文大学亚太研究所日前访问了737人，主要调查受访者认为香港是否适合居住与生活。据该报道，43.9%受访者表示，如果有机会，他们将打算移民或移居外地，当中35%更表示，近期已为移民作准备，相比去年9月的调查显著增加。

该报道说，46.8%表示没有打算，其余的表示不知道或难说等。

据该调查指出，最多受访者提及的移居目的地是英国（23.8%）、澳洲（11.6%）和台湾（10.7%）。

中央社说，有意移民者最多提及的离港因素有4项，包括“不满特区政府/特首/高官/不满政府政策”（27.3%）、“香港政治争拗（议）太多/太烦/政治不稳定”（23.6%）、“香港自由（包括言论自由）/人权情况变坏/丧失新闻自由”（19.8%）和“香港政治不民主”（17.6%）。

此外，受访市民对香港“宜居”城市的平均评分为49.6分，较去年9月的54.4分显著下降，也是2017年以来的低点。