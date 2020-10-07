中国一歼15训练期间突故障 飞行员与军机高超技术转危为安

中国海军大学一名飞行学员日前驾驶歼15战机进行训练时，遭遇引擎故障的突发事故。内地官媒报道，该学员虽只有50小时的驾驶经验，仍能顺利驾驶战机迫降，足以显示歼15的操控性及自动化程度良好。

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据东网今天报道称，一歼15训练期间突故障，飞行学员安全迫降。消息说，歼15为一款双引擎重型战机。

据该报道，当日上午，飞行学员张宇亮和飞行教官孙宝嵩驾驶歼15战机，刚刚完成双机特技编队课目训练后，张宇亮驾驶的战机左侧引擎突然故障。张宇亮表示，主警告灯突然亮起，语音警告系统提示引擎液压系统，以及左侧进气道自动调节装置出现故障，随后引擎转速下降。得悉情况后，孙宝嵩指挥张宇亮关闭了左侧引擎，并进行了百多次零失误操作，张宇亮成功利用单引擎返航，令战机安全着陆。张宇亮事后称，这次经历对他是一个很好的收获，希望对日后飞行带来帮助。

据官方报道指出，战机能够安全着陆，除有赖飞行员正确处置，还因为战机采用双引擎，当失去了一台引擎后，依然能够依靠另一台返航。而歼15采用了宽间距的引擎布局，当一台引擎熄火后，会使飞机较易偏航，但因该战机采用了数码化电传飞控系统，能够帮助飞行员抵消这种偏航力矩，安全返航。

该报道没有提及该事故时间地点以及是否与航空母舰舰载训练有关。