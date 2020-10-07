中国人疫情当下也发现身边反美与爱国者变多了

南亚与欧美的武汉肺炎疫情持续延烧之际，中国已稳控疫情且经济逐步复苏，官方趁势宣传这是“制度优势”。有中国民众认为，疫情后，身边的“爱国者”以及反美人士变多了。

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据中央社今天报道说，后疫情时期中国民众指：身边“爱国者”变多。

去年底武汉爆发2019冠状病毒疾病疫情，官方通报一开始并不透明，3周后却突袭式对武汉采取强力封城措施，随后多地采取社区封闭式管理，几乎全国人民一下子加入了强制戴口罩、出入社区要凭证且限次数、集中采买民生物资的生活。

4月份后，民众生活逐步迈向正常化，经济上也逐步复苏。中国第2季国内生产毛额（GDP）年增3.2%，由负转正；9月官方制造业采购经理人指数（PMI）为51.5，创半年高点。此时武汉肺炎却席卷全球，其他国家应对疫情的方式，看在中国人心里别有一番滋味。

在中学任教的陈姓老师告诉中央社记者，疫情变化造成人民心理反转，加上舆论管控及引导风向，“我身边的人，普遍反美、‘爱专制’，爱国者变多了。”他的同事与亲友大多肯定中国的防疫，认为许多措施是爱民众、重视生命的表现。

然而，这样的反美情绪，除了与近两年来中美在政治外交、贸易、科技围堵、学术交流限制等领域冲突节节升高有关之外，也有人为操作的痕迹。

在私营企业工作的王姓民众说，他在军队、事业单位工作的几个朋友或同乡，与他聊两句就主动说“（武汉肺炎）病毒是美国传过来的”，他觉得莫名其妙，为何一见面或通电话就讲这些？他认为这和事业单位上大半年来加强政治学习、甚至给予一定的政治任务有关。

据中央社说，所谓“美军将病毒带进中国武汉军运会”的说法，起自中国外交部发言人赵立坚3月份在社群平台推特上的英文发文。外界多视为“战狼外交”的表现，但民间显然也受此说法影响。

9月8日，中国官方举行“全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会”，中共总书记习近平出席并发表长篇讲话，表示抗疫取得重大战略成果，“充分展现了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势”。

从事翻译行业的赵姓民众认为，透过疫情，可以看出当局的动员能力、控制能力“是非常可怕的”。与此同时，他认为美国及欧洲国家相对信任民众的自我管理能力，防疫做法比较人性化。他会看海外的新闻及与身边的外国人讨论疫情，但一般中国民众不一定会有这种感受。

上述王姓民众也不认为在这次疫情应对中，中国做得最好。他认为最关键的还是要允许自由报导，这样官方数据才会比较可信。但无论是武汉或是后来陆续爆发本土病例的北京、大连、青岛等地，相关疫情资讯都来自官方。

据该报道，处于“后疫情”时期的中国，从事地产业的杨姓民众表示，在当局强力防疫奏效并获得民众认可的情况下，他最担心的是，为了防疫推出的“健康码”做法会更进一步，未来推出“信用码”、“国安码”等掌握民众资料。