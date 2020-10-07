中国代表26国批西方践踏人权 华春莹说联合国70国支持北京立场

联合国大会演变成中国与西方国家的外交角力。继德国6日代表美、英、法等39国，发表关切中国人权纪录的声明后，中国外交部发言人华春莹7日指出，有近70国在第75届联合国大会第三委员会发言，支持和呼应中方立场。

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据东森新闻今天报道，人权问题遭关切，华春莹指近70国在联合国大会支持中方立场。“十一”长假期间，中国外交部例行记者会休会，因此中国外交部发言人华春莹是透过官媒《央视》发表上述言论。中国官方媒体称，这是针对少数西方国家，在联合国大会第三委员会上妄议涉港、涉疆问题。

据华春莹表示，巴基斯坦代表55国就涉港问题做共同发言，古巴代表45国就涉疆问题做共同发言，支持中方在涉港、涉疆问题上的立场和举措。华春莹说，这些国家认为，中国制定和实施香港特区维护国家安全法，有利于“一国两制”行稳致远，有利于维护香港的繁荣和稳定；这些国家赞赏中国新疆依法采取一系列措施，应对恐怖主义和极端主义威胁，保障新疆各族人民人权。

据华春莹还说，一些西方国家自身人权劣迹斑斑，难民问题久拖不决、人道主义危机屡屡上演，种族主义、极端主义、少数族裔问题抬头，反犹太、反穆斯林、反非洲后裔的言论和恶性事件频频发生，动辄对别国采取经济封锁、金融制裁等单边强制措施，严重侵犯他国基本人权，他们有什么资格对其他国家的人权状况说三道四？

据华春莹指出，中方绝不接受人权“教师爷”，反对搞“双重标准”。