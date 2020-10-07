习近平思想入教科书 重点大学必修

中国教育部日前在中共党刊“求是”杂志发表文章，指包括北京大学、北京清华大学在内的37所重点大学，9月起的新学年度将开设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课。

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据中央社今天报道称，习近平思想纳入中国重点大学必修课。据中共党刊“求是”杂志的文章还说，“习近平谈治国理政”第3卷及“习近平总书记教育重要论述讲义”将列入各校思想政治课的最新教材，且将编写“习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本”和“四个自信”等思政课辅助教材。

该报道说，将习近平思想列入思政课的作法，被普遍认为习近平紧抓全国意识型态，巩固个人地位的作法，更被视为直追毛泽东之举。

该报道引述自由亚洲电台说，中国一些大学院校已将习近平思想课程列为必修课，且列为毕业要求，却又不计算学分。

以北京清华大学经管学院为例，大学部学生除必修“中国近现代史纲要”、“马克思主义基本原理”、“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”等思政课程外，还必修“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”。日经亚洲评论（Nikkei Asian Review）分析，习近平思想被列为大学思政课程，似是为迎接2021年中共建党100年，同时对许章润、蔡霞等中国知识份子近期频频发声谏言的强势回应。

2020年6月，中国大学校院的思政课教师人数，已激增到9万2430人。与习近平2019年3月召开思政课座谈会前相较，激增了1万5373人，仅1年3个月就增加2成的人力。习近平曾于8月31日在求是杂志发表文章提到，“办好思政课，是我非常关心的一件事”、“思政课教师本身都不信，还怎么教学生”、“要给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子”，代表他对紧抓思想教育念兹在兹。

据中央社报道称，“习近平新时代中国特色社会主义思想”在2017年中共19大列入党纲，被认为是习近平将自己在党史上的地位，拔高到直逼毛泽东。有分析认为，迟早有一天，这16个字终将简化成“习近平思想”，等同“毛泽东思想”。