亚洲亿万富豪财富猛增 中国富豪近翻倍

根据投行瑞银与罗兵咸永道周三发表的报告显示，自今年4月初至7月底，亚太区亿万富豪的财富反弹36%至3.3万亿美元，显示区内区经济在疫情下正在复苏。期内，中国内地亿万富豪的财富增幅更达41%，因内地疫情减退刺激股市上升。

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据路透社今天报道说，投行瑞银与罗兵咸永道周三发表的报告显示，亚太区亿万富豪的财富回升，中国内地富豪人数创新高。该份最新出炉的2020年亿万富豪报告指出，亚洲成为全球亿万富豪最多的区域，高达831人，占全球亿万富豪总数的38%，他们当中有81%为白手兴家。当中，内地亿万富豪财富占亚太区整体的一半，全球占比则为17%，高于2018年的11%。至于香港的亿万富豪人数略为下降至65人，与长期平均数值相符。

据瑞银财富管理亚太区联席主管及瑞银香港区主管及行政总裁卢彩云分析称，“亚太区亿万富豪的财富增幅远高于欧洲、中东及非洲地区和美洲地区的幅度。这反映了区内整体具备极高韧力，当中经济复苏的机遇庞大。”

被视为创新者和颠覆者的亚太区亿万富豪的财富增长高达23%至1.4万亿美元。传统的亿万富豪财富升幅在相比之下较为逊色，同期增长13%至1.2万亿美元。

路透社指，科技和医疗保健行业板块贡献最高比例的亚太区亿万富豪，占181位（8%），其次为美洲地区（153位，7%）。亚太区亿万富豪的财富较稳健，从2019年至2020年4月初出现的股市市场抛售后，亚洲亿万富豪的财富仅下滑2.1%至2.4万亿美元，分别远低于欧洲、中东及非洲地区（EMEA）的10.1%以及美洲地区的7.4%跌幅，反映亚洲亿万富豪应对市场波动的高韧性。

报告称，中国内地亿万富豪的财富增长冠绝全亚洲。尽管疫情肆虐，截至今年7月底内地亿万富豪数目创下415人的新高，总财富达1.7万亿美元。这较2018年相比大幅增加71%，其中98%的亿万富豪更是白手兴家。截至今年4月初，他们的财富在过去10年期间增长近9倍，而美国只增长1倍。