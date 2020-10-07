分析猜北京布局与美国脱钩 狂买日本国债

中国透过出口赚外汇和买美元累积了庞大外汇储备。近月中国大陆却大举买进日本公债，金额同比激增超过3倍。有评论认为，这与美中经济酝酿脱钩，北京希望分散投资风险有关。

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据自由亚洲今天报道称，美中酝酿脱钩，北京狂买日债同比激增逾三倍。消息称今年7月，中国买进的日债规模达到7,239亿日元， 创2017年1月以来单月最高纪录。“日经亚洲评论”引述日本财务省和日本央行的资料，今年4到7月，中国净买入1.46万亿日元，也就是相当于138亿美元的中长期日本公债，是去年同期的3.6倍。光是7月，中国买进的日债规模达到7,239亿日元， 创2017年1月以来单月最高纪录。

根据投资银行摩根士丹利的报告，日本10年期公债收益率徘徊在0%上下，但是把美元对日元汇价计算在内，收益率约为1.2%，高于美国10年期公债的0.7%.而香港中文大学经济学者庄太量相信，北京此举可以为庞大储备获取更佳收益。

目前中国仅次于美国，成了日本第二大公债买主。与此同时，中国持续抛售美国公债。美国财政部最新数据显示，中国持有的美国公债在7月下滑至1.073万亿美元。

据该报道，到今年8月为止，中国政府所持有的外汇存底达到3.16万亿美元。