北京越来越强势 西方对中国越来越差评?

美国皮尤研究中心(Pew Research Center)公布一项针对14个国家的调查显示，过去一年美国与其他许多发达经济体对中国的负面看法大幅增加。澳大利亚、英国、德国、荷兰、瑞典、美国、韩国、西班牙与加拿大对中国的负面看法，达到了皮尤十多年前就这项主题展开调查以来的最高点。受访国家中，仅有美国得到负评的比率比中国还高，有84%受访者认为美国抗疫表现不佳。

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据路透社今天报道称，星期二公布的皮尤调查指过去一年发达经济体对中国负面看法攀升。这项调查显示，受访的多数国家对中国的看法偏向负面。调查在6月10日至8月3日之间进行，共有14,276名成年人接受了电话访问。皮尤报告表示，所有受访国家的中间值显示，61%受访者表示中国应对疫情表现不佳，37%认为中国做得很好。

调查报告表示，对中国应对疫情表现的认知，影响了一般人对中国的整体看法。认为中国抗疫表现不好的人，对中国持负面看法的可能性更高。

路透社说，受访国家包括澳大利亚、比利时、英国、加拿大、丹麦、法国、德国、意大利、日本、荷兰、韩国、西班牙、瑞典以及美国。