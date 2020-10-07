印度称买了俄罗斯利器“章鱼”边境对付中国坦克

自6月开始，中印边界冲突情势紧张情势升温，印度军方立刻得到了紧急财政授权，2020年7月底开始大规模采购外国军火，近期与俄罗斯谈判引进“章鱼”M1（2S25）自走反坦克砲，由于中国解放军装备了15式轻型坦克，因此印度也积极向国际市场寻求能与之抗衡的型号，最后选中了俄罗斯的“章鱼”。

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据联合新闻网今天报道称，对付解放军战车利器来了! 印度向俄罗斯买“章鱼”高原反坦克砲。“章鱼”是俄罗斯为空降兵部队研制的轻型自行反坦克砲，印度可能正在要求俄罗斯对“章鱼”进行改进，让它能够在中印边境西线的高海拔地区使用，“章鱼”是印度所能找到的、唯一看起来像轻型坦克砲的现货。

印度目前拥有装备都是重型主战坦克T-72、T-90和自主研发的“阿琼”（Arjun），它们更适合在平原作战，但印度媒体承认，在中印边境的恶劣地形上，这些坦克的行驶问题很大。而“章鱼”的适用环境温度范围是零下50摄氏度到零上50摄氏度，可以适应喜马拉雅山区冬季环境的，但是温度低于零下20度，就必须使用加热措施，否则无法启动，“章鱼”的使用高限是海拔4,500米，比T-90S的适用海拔高多了。

据该报道，然而印度陆军却认为，在1947-1948年的印巴战争中，印度大量使用美制M3轻型坦克，对击败巴基斯坦起到了重要作用。据消息说，印度陆军打算用5亿卢比先买上24辆“章鱼”应急，目前这批“章鱼”正在俄罗斯进行测试，但“章鱼”已经在2010年前后停产。因此，俄罗斯可能是调拨库存型号满足印度紧急需求，如果印军对它比较满意，再重开生产线。