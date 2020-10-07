孟晚舟案北京整惨加拿大 中国人移民仍首选

加拿大联邦移民部周一宣布自10月13日起重新开放父母祖父母移民申请，希望担保其父母和祖父母来加拿大的公民和永久居民，可在11月3日前在网站上先提交申请意愿表。移民部收到所有申请表格後，将采行“抽签制”，向一万名幸运中签者发出邀请，获得华人社区热烈回响。去年有两万个名额采行“先到先得”方式，短短八分钟时间就额满了。

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据自由亚洲报道称，中国移民加拿大热潮不减，专家反问加中关系哪有不好？虽说加拿大和中国关系低迷，但中国人移民加拿大的兴趣依然高昂，渥太华重新开启深受加拿大华人移民圈重视的“父母祖父母移民”项目，获得华人社区热烈回响。有律师表示，这显示“加中关系根本没问题”。

加拿大联邦移民部周一宣布自10月13日起重新开放父母祖父母移民申请，希望担保其父母和祖父母来加拿大的公民和永久居民，可在11月3日前在网站上先提交申请意愿表。移民部收到所有申请表格後，将采行“抽签制”，向一万名幸运中签者发出邀请。父母祖父母移民类别是许多移民加拿大的华人非常关注的移民项目 (加拿大移民部推特)

去年有两万个名额采行“先到先得”方式，短短八分钟时间就额满了。今年移民部恢复过去曾经采用过的抽签制度，但只开放一万个名额，到2021年则会开放三万个名额。

原本每年初开放的父母祖父母移民类别，今年却拖到快年底才重开。对于再度恢复抽签制，加拿大移民部长表示，希望尽可能创造一个公平的竞争环境。”

据该报道，加拿大移民部的数据显示，过去3年加拿大每年来自中国的移民人数都在三万人左右，去年虽说加中关系出现变数，但中国人移民加拿大的热情没有改变，渥太华也没有减收中国移民的倾向。律师祝圣武说，从这个角度来说，中国人依然喜欢加拿大，因为中国人会发现，无论中国政府怎麽霸凌，特鲁多政府还是会对中国好，所以加中关系没有不好。据律师祝圣武说，“如果你站在中国人的角度来看，加中关系好得很，这是单方面的优惠，中国政府可以放肆地减少加拿大的投资，但是加拿大对中国，还在鼓励所有人去支持中国共产党。”

移民顾问黄天乐相信，加拿大的移民系统是公平的，不会因为政治纷扰而变动其原则性，但过去十几年中国来的移民暴增，虽然中国人带着财富来，却也造成不少社会问题，引发舆论批评，所以这两年加拿大政府开始接收更多难民，彰显人道精神。“加拿大需要移民，这是无可否认的，但是种族平衡在加拿大非常重要，还有新移民和在加拿大居住很久的人的核心价值观平衡也重要。“黄天乐也说，有了财富的中国人难免想在西方自由国家让下一代获得更好的生活品质， 比起中美关系、中澳关系的明显矛盾，中加关系还算是比较缓和的，相信移民加拿大仍会是许多中国公民的首选。“如果这个地方是好的，他们会用脚来投票的。”