德国代表美英法等39国在联大发声明关注香港自由

根据德新社报导，德国周二代表美、英、法等39国在联合国大会人权委员会会议上发表联合声明，对中国人权纪录表示严重关切，关注香港自由受侵蚀。而根据新华社报导，巴基斯坦则代表55国作共同发言，坚决反对借香港事务干涉中国内政。

广告 继续浏览后续

苹果日报引述两家新闻社的综合报导指出，德国常驻联合国代表霍伊斯根（Christoph Heusgen）在第75届联合国大会专责社会、人道和文化问题的第三委员会一般性辩论时，代表盟友发表联合声明，深切关注港版国安法，呼吁北京维护香港自治、权利、自由，并尊重香港司法独立。声明也对中国在新疆设“再教育营”以及压制维吾尔穆斯林少数族裔表示关注，指出“维吾尔族及其他少数族裔持续受到广泛而不合比例的监控，而强迫劳动、强迫节育的报道越来越多”，敦促北京“容许独立观察员进入新疆进行直接、不受约束、有意义的访问”。

联署国家包括阿尔巴尼亚、澳洲、奥地利、比利时、波黑、保加利亚、加拿大、克罗地亚、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、海地、洪都拉斯、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马绍尔群岛、摩纳哥、瑙鲁、荷兰、新西兰、北马其顿、挪威、帛琉、波兰、斯洛伐克、斯洛维尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、英国，美国、德国。

英国前驻联合国大使皮尔斯（Keran Pierce）在去年联合国第三委员会会议上，代表23个国家发表类似声明，今年联署国增至39个，人权组织表示观迎。人权观察驻联合国干事夏博诺（Louis Charbonneau）说：“这些国家面对中国持续以威吓手段对付发声者，仍然坚持立场。”

巴基斯坦则代表55国作共同发言，坚决反对借香港事务干涉中国内政。发言指出，不干涉主权国家的内政是联合国宪章重要原则，是国际关系的基本准则。香港特别行政区是中国不可分离的部分，香港事务是中国内政，外界不应干涉。发言强调，支持中国在香港特别行政区实行一国两制。各国都有权通过立法维护国家安全。中国制定和实施香港特区维护国家安全法是维护国家安全的正当举措，有利于一国两制行稳致远，有利于维护香港的繁荣和稳定，香港广大居民的合法权利和自由也可在安全环境下得到更好保障。

中国常驻联合国代表张军却指这些国家滥用联合国平台，将人权问题政治化，散播虚假资讯于政治病毒企图抹黑中国并干涉中国内政。

德国一向对中国采取容忍的立场，近日似乎有所改变。根据华尔街日报，德国总理迈克尔的内阁正草拟一项法案，目的是逐步减少华为对德国5G工程的参与。该报指出，尽管华为不会因此而被全面封杀，但该法案却包括了一个批核的关卡，意味华为将被剔除在德国的5G建设之外。