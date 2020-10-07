抖音美国官司日子定了 大选投票翌日开庭聆讯

美国一位法官表示将于11月4日进行聆讯，决定是否允许美国政府禁止与中国短视频分享应用TikTok的业务。TikTok曾表示，该禁令实际上将禁止在美国使用TikTok。美国司法部对美国地方法官挡下美国商务部对微信禁令的上诉案也最快要等到11份才上庭。

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据路透社消息，美国法官定11月4日将就商务部对TikTok的禁令进行聆讯。美国华盛顿地区法官Carl Nichols在9月27日发布初步禁制令，暂时阻止美国商务部禁止苹果和Alphabet旗下谷歌的应用商店移除TikTok、不让新用户下载的禁令生效。

Nichols现在必须决定，是否阻止商务部将于11月12日生效的进一步的限制性规定。Nichols排定的新聆讯日程正好是在总统大选后一天。

另外，美国司法部也向美国第九巡回上诉法院就地方法官Laurel Beeler在9月19日发布的临时禁令提出上诉。该临时禁令也挡下了商务部的命令，该命令将禁止在美国与WeChat进行其他交易，这可能会极大地降低目前美国用户对WeChat的使用，或可能使其无法使用。

据路透社说，法院日程安排显示，最早11月底才可能就此请求做出裁决。