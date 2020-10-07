日媒惊广东佛山出现“日本繁华街”

中国广东省佛山市9月突然出现了街头景象与日本东京相似的商店街“一番街”。在10月1日起的国庆节黄金周假期中，欢呼“可以晒图”的喜爱日本的年轻人令此处变得热闹非凡。因为以假乱真，共同社文问这里是新宿歌舞伎町，还是涩谷中心街？

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据共同社消息，广东佛山惊现“日本繁华街”引热议。在一番街，“承办忘年会”“每天营业至凌晨2点”等日语招牌鳞次栉比。道路上有“停止”“出租车”“徐行”等标识，还停着横滨牌照的车辆。另外也能见到都营巴士的车站和“东京Metro”地铁的指示标记。此处还吸收了日本动漫世界的元素，有与动画片《头文字D》中“藤原豆腐店”像极了的店铺，写着“哆啦A梦”“海贼王”的招牌也四处可见。

据该报道，商店街管理方似乎是针对“喜爱日本”的人群进行了设计，但此事存在著作权上的问题，在中国国内也出现了批评意见，一番街能保留多久不得而知。已有部分招牌隐去“一番街”字样和显示“正在装修”。据一名中国女性（23岁）以街头为背景摆拍照片，她表示“虽然没去过日本，但能拍出好看的照片”。身穿日本女高中生制服拍照的另一位20多岁女性说：“去过日本好多次。比起东京，一番街更像大阪呢。”

报道称，一家中国网络媒体指出：“对新型冠状病毒疫情下想去日本也去不成的年轻人来说，这里正好成为了游玩地点”。