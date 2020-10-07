日澳印深化战略合作扩大安全措施 低调避中国与军事议题

日本和澳洲周三讨论了东京所称的特殊战略伙伴关系，双方同意在地区环境“变化”的背景下扩大安全措施并深化合作。中国曾警告不要搞排他的、针对第三方的“小圈子”，不过有关周三磋商的声明并未提到中国。

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据路透社今天报道称，日本、澳洲、印度磋商战略合作关系，扩大安全措施并深化合作。这场会晤在日本外务大臣茂木敏充与澳洲外交部长佩恩(Marise Payne)之间进行。前一天，日、美、澳、印四国外长举行了会谈，美国国务卿蓬佩奥主张深化与亚洲盟友的合作，构建对抗中国在该地区日益扩大的影响力的堡垒。

这是蓬佩奥两年多来首次访日。此时正值中美关系恶化之际，他呼吁联合起来对抗北京。这对于在贸易方面依赖中国的美国盟友来说是个敏感话题。

据路透社说，中国曾警告不要搞排他的、针对第三方的“小圈子”，不过有关周三磋商的声明并未提到中国。

茂木敏充随后会见了印度外长苏杰生(Subrahmanyam Jaishankar)，茂木表示，日本菅义伟政府将继续强调与印度的战略伙伴关系。

印度媒体此前曾猜测，印度将邀请澳洲参加与日本和美国举行的年度马拉巴尔海军演习。印度方面对扩大军演规模犹豫不决，因为中国过去曾批评这种拟议的多边军演是由美国主导的反华行为。尽管外务省称茂木敏充和苏杰生同意保持密切联系，但没有提及军演。