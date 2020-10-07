皮尤调查：先进国家对中国负面评价创历史新高

权威的皮尤研究中心（Pew Center）最新的一项民调发现，在很多先进经济体系国家，最近一年来对中国的负面评价大幅飙升。这项包括14个国家的民调显示，每一个国家大多数人都对中国有负面的评价，在澳洲、英国、德国、荷兰、瑞典、美国、南韩、西班牙以及加拿大，对中国负面的评价，创下皮尤十多年前首次就这项议题进行调查的最高点。

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调查显示，对中国负面评价飙升幅度最大的是澳洲，该国有81%的人对中国评价是负数，比起去年升了24个百分点。在英国，超过四分三的人对中国有负面评价，与去年相比升了19个百分点。而在美国，对中国负面评价增加了差不多20个百分点，而自特朗普总统上台后，则上升了13个百分点。

皮尤分析，对中国负面评价飙升，正值全球多国批评中国处理疫情的手法。皮尤调查的14个国家当中，指中国搞砸了疫情的中位数是61%，这个数字比起很多国家人民对本国的评价高出很多，只有美国人对本国处理疫情的手法有更差的评价，中位数是84%。

中国搞砸了疫情的处理，亦同时拖累人们对中国主席习近平的信心。在皮尤调查的10个国家中至少有7个国家人民对习近平处理世界事务不存太多或没有信心的中位数是78%。对习近平欠缺信心的数字也创了历史新高，只有日本和西班牙为例外。在大多数的国家，对习近平不存太多或没有信心的，自去年以来，增加了双位数字的百分点。以荷兰为例，该国人民去年有大概一半人不信任习近平，而今日则有70%如此认为，上升了17个百分点。

不过，就算对习近平的负面形象上升，但在大多数国家，习近平给人的信心，仍然较特朗普总统要好。以德国为例子，该国有78%的人对习近平不存信心，但有89%的人给予特朗普同样的评价。

对然习近平的全球形象稍微好过特朗普，但却远远逊于世界其他领袖，包括德国默克尔以及法国的马克龙和英国的约翰逊。

至于经济力量方面，中国在调查中的评价稍微看好。问卷给予的四个选择当中，大多数国家的人民相信中国已达到世界经济的首位。尤其在欧洲，这个看法更为普遍，皮尤所调查的国家中，所有欧洲国家都相信中国经济力量领先世界。美国人民有52%认为本国经济是世界第一，但其余只有日本（53%）和南韩（77%）认为美国第一。

皮尤的调查同时发现，就算世界多个国家认为中国经济领先美国，但不管国家是富或贫，对中国负面评价却不受影响。高收入的国家，与低收入的国家，人民同样对中国给予负面评价。

皮尤这次的调查从2020年6月10日至8月3日，受访对象包括了14276人，范围涵盖了14个国家。