美国明拒中共党员入籍 网络吵翻天 律师咨询劝快速登报退党

美国国籍暨移民局近期公布政策指引，共产党或任何极权政党成员或有关人士，与美国归化誓言，包括承诺支持及捍卫美国宪法及法律不一致且不相容，美方基于指引不予受里申请。美方剑指中国新政策再度引起中国社群热议，有律师建议咨询者尽快退党。

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据中央社今天报道称，美国禁共产党员移民剑指中国，有律师咨询建议尽快退党。这项新的移民政策，对考量申请移民入籍资格案件，因个案是共产党或任何极权政党成员的因素，提供如何裁定拒绝的指引。

美国国籍暨移民局（USCIS） 2日公布的新闻稿强调，一般来说，除非豁免个案，任何有意移民者，具共产党或其他极权政党党员，旗下分支、相关机构成员等身分，无论在美国境内或国外，都是会被拒绝的。新闻稿进一步说明，美国移民政策手册增加的指引，将协助移民官员对申请不受理的裁定，与联邦法律有一致的基础。

据该报道，美方在7月即透过媒体透露，将限制具中国共产党员身分人士取得签证或入境，国籍暨移民局新指引剑指大量有意取得美国绿卡的中国籍人士，当中许多曾任党政军机构或国企高官，具共产党员身分。

中央社引述德国之声（DW）消息，洛杉矶移民律师郑存柱认为，这并不是一个新规定，美国移民相关条款中早有相关规定。但过去执行过程中是相对宽松的。郑存柱在德国之声中文网访问指出，所有咨询移民事务的人他都只有一个建议，就是尽快退党。共产党组织是不会给出具退党证明的，但党员本人可以登报声明，登报退党就是一种公开公示。