蓬佩奥警告：若中国武力犯台美将采一切行动缓解区域紧张情势

美国国务卿蓬佩奥访问日本，接受日本经济新闻专访时透露，美国有意打造一个「对抗中国共产党的安全保障网」。被问到如果中国武力犯台，美国是否会协防台湾时蓬佩奥说，美国将采取一切行动，缓解区域的紧张情势，他说，「坐视中国的行为并非正确答案，不论是对台湾或日本，美国一直是安全保障上的伙伴」。

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所谓打造一个「对抗中国共产党的安全保障网」是什么意思呢？蓬佩奥说，希望将美国、日本、印度、澳大利亚四国合作制度化后，扩大到周边其他国家，建立印度太平洋地区的多边安保框架，强化具有共同价值观和战略的国家间的凝聚力，剑指中国。

至于在台美关系上，蓬佩奥提到，美国与台湾建立长期关系，有着相同的价值观，但令人遗憾的是，中国共产党拒绝这样做，又不让香港维持五十年高度自治。

被问到如果中国单方面攻击台湾，美国是否准备捍卫台湾？蓬佩奥说，美方将采取一切措施缓解区域的紧张局势，这是特朗普政府在全球的任务。他说，美方不是要挑起冲突，而是在寻求和平，该感到羞耻的是中国共产党；除了与越南关系紧张；迫使日本不得不在钓鱼台空域频繁紧急升空因应；还有喜马拉雅（中印边境）发生的事情。他说，中国用暴力手段，不是大国应有的所为。

蓬佩奥在接受NHK专访时，对于美中因台港加深对立，他认为这不是美国对上中国的问题，而是自由与专制政治要选择哪边的问题。他反问，让使用军事或威迫力量欺压弱者的国家来支配世界好吗？强调美中对立并非双边问题，而是国际社会的问题。

蓬佩奥并谴责中国在南海及东海夸耀军事力量，持续采取威迫性行动。他说，这是紧急课题，全球长期以来被置于中国威胁下，现在是必须认真因应这个问题的时候。