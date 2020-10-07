香港人心思离? 富人多急买洛杉矶等地房

香港的富人们近来因担忧政治变化，纷纷外移资金，在世界各地现金购买高端房产，其中美国西海岸也是这些高净值买家的目的地。南加州华裔业者表示，来买房的香港买家大多是出于政治担忧，洛杉矶房屋相比寸土寸金的香港既便宜又宽敞，而且交易都是现金。与此同时，香港本地一项新民调显示近半港人希望移民。

广告 继续浏览后续

据世界日报报道称，香港富豪忧政局涌洛城置产。消息说，洛杉矶一些豪华公寓，比起香港的高档公寓仍很便宜，因此香港买家也愿意买。该报道引据华尔街日报消息，香港富人们因为连续多月以来，当地发生大规模示威游行和港版国安法，令这些从未考虑过搬迁的居民开始担忧。今年他们除了成为伦敦海外买家中最大的群体以外，洛杉矶、新加坡、温哥华和悉尼都是他们青睐的目的地。

该报称，这些买家购置的房产都相当高端，而且都是现金买家。目前香港还没有像大陆那样有资金外汇管制，但不少人都担心这种情况可能会改变，这种不确定性可能会加剧人们对海外资产的兴趣。

洛杉矶华裔地产经纪章礼定表示，确实他接触到的香港买家，转移来美多是出于政治方面的顾虑，担心资金在香港不安全，也担心未来会被外汇管制。又因为本地银行现已大多不再做外国人的贷款，因此这些香港买家都是现金交易。但他也表示，一般没有美国合法居留身分的香港客户，买了房子意义也不太大。他表示，大部份从香港或中国来的客户，喜欢年份新一点或全新楼房。因为香港寸土寸金，房屋通常面积窄小，物业费也极贵。而洛杉矶房屋相比之下非常宽敞，即使公寓楼也更宽大。例如西边一些豪华公寓，每月高达上千元物业费，洛杉矶本地人大多觉得不划算，但比起香港的高档公寓来说仍很便宜，因此香港买家也愿意买。

该报还引据洛杉矶Compass房地产公司经纪人Tomer Fridman，今年香港客户的咨询数量增加了两倍。他看到有2000万元以上的买家涌入，主要集中在贝莱尔（Bel-Air）、比佛利山和贺姆比山（Holmby Hills）组成的“白金三角”。