39国发表联合声明呼吁中国尊重少数民族人权

来自世界各地区39国的驻联合国外交官10月6日批评中国侵犯维吾尔穆斯林的人权以及打压香港的自治。北京则进行反击，将其愤怒集中在美国身上。德国常驻联合国代表克里斯托弗·霍伊斯根（Christoph Heusgen）在联合国大会处理社会、人道和文化事务的第三委员会上代表39个国家发言时说：“我们呼吁中国尊重人权，特别是宗教和民族少数族群人士的权利，尤其是在新疆和西藏”。

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霍伊斯根大使继续对越来越多有关在新疆严重侵犯人权的报道表达严重关切。

“在新疆，对宗教或信仰自由，迁徙、结社和言论自由以及维吾尔文化都有严格的限制，”他说。“大规模的监控继续不成比例地针对维吾尔人和其他少数民族，出现了越来越多强迫劳动和强制节育，包括绝育的报道。”

霍伊斯根在会后对媒体讲话时呼吁北京关闭拘押营。

他提到，去年有23个国家加入了在维吾尔族问题上对中国进行谴责，而今年几乎翻了一番的国家加入进来表明，国际社会对北京对少数民族政策的担忧与日俱增。

他说：“这是一个明确的信号，中国对新疆维吾尔族的政策引起越来越多的关注，已经成为全球范围的关注了。我下面提到的数字，让数字更大本身并不是目标，有39个国家发出了信号，向中国发出信号，我们通过这个信号，共同要求中国关闭新疆拘留营，要求中国停止拆毁清真寺和宗教场所，要求中国停止强迫劳动，要求中国停止强行节育。"

与霍伊斯根一同出席会议的还有英国常驻联合国代表团临时代办乔纳森·艾伦（Jonathan Allen）。他说，中国必须同意联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特（Michelle Bachelet）提出的访问新疆的长期请求，以了解维吾尔人的情况。

艾伦还谴责了中国在6月30日实施的一项有争议的国家安全法，说这个法“侵犯了香港的高度自治，直接威胁到权利和自由。”

这部法律的实施引起了香港数月的反政府抗议活动。

中国常驻联合国代表张军针对美国进行了回击。在只字不提维吾尔问题的情况下，他声称中国在人权问题上取得了“举世瞩目”的成就。他还敦促华盛顿在指责别人之前“好好照照镜子”，并消除本国社会的种族歧视。

这位大使说：“上百万美国人民喊出了‘我无法呼吸’、‘黑人的命也是命’”。他指的是非裔美国人乔治·弗洛伊德今年5月在警方控制期间死亡后，美国的抗议者最近发出的要求结束几十年的种族歧视和不公的呼吁。

张军还抨击特朗普总统反复指控冠状病毒起源于中国以及北京对它在全球的传播负有责任。

这位中国大使说：“美国政府需要做的是治病救人，而不是传播政治病毒，到处制造麻烦” 。

在中国对香港的权威问题上，中国确实获得了包括伊朗、朝鲜、叙利亚和委内瑞拉在内的50多个国家的支持。与此同时约有45个国家签署了古巴发表的一份声明，支持北京提出的在新疆采取的是反恐和去极端化举措的说法。外交官们说，其它一些国家，包括一些西方国家，受到中国的压力，要它们不支持这39个国家发表的声明。

美国没有在会议上发表讲话，但美国是德国发表的39国联合声明的国家之一。

美国常驻联合国代表凯莉·克拉夫特（Kelly Craft）在推特上表达了自己的关注，称“新疆的局势和香港近期事态的发展清楚地表明，中华人民共和国公然蔑视自身的人权义务和本国公民的福祉。”

人权观察组织发表声明说，中国“残酷对待维吾尔人、香港和西藏人民以及许多为使自己的人权得到尊重而斗争的普通中国人”，39国声明是对中国的“尖锐斥责”。

人权观察的联合国事务主任路易斯·夏邦努（Louis Charbonneau）说：“他们日益增长的愤慨表明，联合国领导人迫切需要建立一个国际机制，以监督和报告中国各地日益严峻的人权状况，”。