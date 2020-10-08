中国军队拼视频威胁炸关岛 美军怼推关岛航母战斗群视频

近日，美国国防部公开了美国印度太平洋司令部9月在关岛一带，出动核动力航母和B-1B战略轰炸机等，针对中国实施的大规模“勇敢盾牌（Valiant Shield）”演习视频。

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据朝鲜日报报道称，美国针对中国公布了关岛航母战团“勇敢盾牌”演习视频。消息说，有“勇敢的盾牌”之意的该演习于9月14日至25日，在关岛和马里亚纳海沟一带举行。9万吨级的核动力航空母舰罗纳德·里根号等10多艘舰艇参加了此次演习。此外，美军还出动了100多架飞机和1.1万多名兵力。

在此次公开的时长为3分28秒的视频中，展示了美国号、罗纳德·里根号和大型登陆舰在宙斯盾舰的护卫下航行，以及B-1B轰炸机和F-22隐形战斗机等飞机在这些舰艇上空飞行的画面。尤其，还公开了能够对最远相距250公里的中国航母等舰艇实施攻击的“鱼叉”反舰导弹的发射画面。据韩国军方有关人士称：“这可能是在警告中国‘不要轻举妄动’的武力示威性质的视频。”

勇敢盾牌演习从2006年开始每隔一年举行，今年是第8次，是美军在太平洋地区实施的最大规模的演习之一。尤其值得一提的是此次演习聚焦了美国国防部最近看重的“多领域作战”的实战应用。

朝鲜日报说，美国印度太平洋司令部在演习之前通过报道资料称：“今年的演习将把重点放在旨在改善全领域打击作战等联合军的杀伤力的各军种的战争执行教义的整合上。”司令部还特别强调，今年的演习范围包括海洋安全、反潜、反空演习、登陆作战和其他复杂的战争力量因素等，以此展现各军的内在灵活性、舰队作战力量和联合军的统一性。司令部表示，此次演习将有助于开发美军的地区和全球战斗力，尤其是通过整合各军种的战争教义，为维护美国和全球同盟的利益提供全方位的选择。