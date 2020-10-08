中国北斗系统多传助对台"斩首" 台湾急拆招

中国大陆的“北斗卫星导航系统”在今年7月底开通，随即传出解放军在浙江部署及试射导弹，台方忧担两岸一旦擦枪走火，解放军将可利用北斗系统引导导弹，对台湾的军政设施进行精准的“斩首行动”。有台媒报道，台军已规划出有效的防范方案，包括干扰卫星讯号及摧毁解放军基地的讯号设备。但中国军方专家再威胁，中国军队目前已专为歼20研制成一款小型空对地智慧型导弹，采取抗干扰的北斗加惯性复合制导方式，射程远达85公里，能识别履带式装甲车和轮式装甲车，轻松执行“斩首行动”。

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据香港经济日报今天报道称，中国大陆北斗助对台“斩首”？台军称用这招拆解。中国大陆的北斗卫星系统据称能引导导弹，打击敌方目标。对此，台湾前空军副司令陈延廷指出，中科院研制的“GPS干扰车”，能发射高功率的频率影响卫星讯号，让其准确度大幅降低；或在天空上发射干扰讯号，令解放军导弹无法精准命中。同时，台军也可以设置诱饵雷达，让导弹落在错误的目标点。其中，北斗干扰车在北部衡山指挥所、佳山基地都有配备。

据陈延廷又提到，台空军的IDF经国号战机能挂载专门针对机场的集束巡航导弹“万剑弹”，该款导弹能直接在空中分散为数千个小弹头，射程可达中国大陆浙江和福建省，“万箭弹不只摧毁敌人机场，更可以摧毁敌人基地台，先断通信，再干扰卫星讯号”。

据香港经济日报说，中国大陆军事专家王云飞则指出，解放军其实还能凭借北斗系统及歼20等型号战机，对台湾进行空对地的定位打击。大陆目前已专为歼20研制成一款小型空对地智慧型导弹，采取抗干扰的北斗加惯性复合制导方式，射程远达85公里，能识别履带式装甲车和轮式装甲车，轻松执行“斩首行动”。