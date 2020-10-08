中国转播美副总统竞选辩论 彭斯抨击中国及批民主党对华政策时CNN断讯引议论

在美国周三晚间进行的副总统电视辩论会上，美国有线电视新闻网(CNN)对大陆直播讯号一度中断。中国时报今天引据《德新社》、加拿大《环球邮报》等媒体消息，CNN讯号中断正好是现任副总统彭斯开始抨击中国大陆的时候，中断讯号的画面出现色彩校正图形卡，以及“信号异常，马上回来”字样。

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据中国时报今天说，真巧！彭斯贺锦丽辩论进入关键处，CNN对陆直播突断讯。美副总统电视辩论会上，彭斯开始就中国议题攻击拜登时，CNN对大陆直播讯号突然断讯。一直到下个议题时才恢复。

据《德新社》指出，现任美国副总统彭斯与民主党副总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）在周三针对新冠疫情及其导致的经济下滑等议题进行了激烈的电视辩论，CNN等媒体对这场电视辩论进行了直播。当辩论进行到彭斯就中国议题攻击对手时，在大陆的CNN信号出现异常，首先是声音消失，随后画面也出现“信号异常，马上回来”字样。

加拿大《环球邮报》驻北京的通讯员万德山（Nathan VanderKlippe）也在推特上发布了电视信号中断的状况。

该报说，彭斯当时正开始抨击中国大陆和世卫组织(WHO)没有诚实对待美国人民，在2月中旬之前一直不允许美方人员进入大陆获取资讯，他同时称赞总统特朗普以强硬的态度面对中国大陆，同时抨击拜登“为中国当啦啦队”（cheerleading for China），并重申特朗普经常说的“要让中国对其作为负责”。

贺锦丽随后回击说，特朗普政府的对中国大陆态度与政策导致大量美国人民丧生、就业流失、声誉下滑。她抨击特朗普对大陆那一场“失败的贸易战”，在讲到“美国声誉下滑”时指出，皮尤调查显示，如今美国先前盟国首脑对大陆领导人习近平的尊重程度，甚至还高于特朗普。

据《德新社》指出，辩论进行到下一个话题时，CNN在大陆的电视信号重新回复。过去美国的体频道播放不利于中国大陆内容时，中国大陆审查者会对这些内容进行封锁，将画面变黑，最近几个月则改用“信号异常”画面。

据该报道说，目前在中国大陆只有少数几个涉外地点可以收看CNN的直播，例如外籍人士家中、国际酒店、学术机构、特定的机关部委等等。