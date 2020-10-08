中国：担心流感和新冠疫情的双重流行

世界各地的科学家都在争相研发一种安全有效的疫苗，以制止导致近百万人死亡的新冠流行病

在亚洲，人们担心流感和新冠疫情的双重流行。到目前为止，虽然新型病毒性肺炎的流行在中国似乎已经得到控制，但是流感的大行其道使中国人感到担忧。而且对流感疫苗的需求从未如此巨大。

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据本台驻京记者拉加德的报道 ：今天上午从中国首都二环内的一家私人诊所了解到，“流感疫苗接种的工作正在积极筹备中，接种预约将在两周内开始。”诊所还说：“如果需要预约，请发送电子邮件，因为诊所的总机接到的咨询电话过多,已经不堪重负”。

接种流感疫苗的需求激增是与目前中国公共卫生宣传运动分不开的，传统上，中国的流感疫苗接种率并不高，仅占中国人口的2％。但是随着新冠病毒时代的到来，中国人的心态发生了变化，一位护士表示：“患者尝试接种疫苗。由于新冠病毒的流行人们比以前更加谨慎。今年的流感疫苗很受欢迎，已经听到有人抱怨没拿到接种的预约。 ”

另外；由于担心疫苗可能短缺，以至于在北京的一些社区诊所外排起了长队。一些中国大城市甚至从8月就开始了接种疫苗的宣传。

在中国，每年有三千万人接种流感疫苗。这次，食品药物管理局宣布投放的疫苗超过五千万剂。