侯志明：中国在洗刷对刘晓波的集体记忆

10年前的10月8日，刘晓波曾获得诺贝尔和平奖。《费加罗报》发表法国中国问题专家、著名学者侯志明女士的一篇文章。文章开头写道：10年之后的今天还敢这样做吗？敢给长期奋战想摆脱北京独裁的香港勇敢公民再颁奖吗？有过这样的呼声，但又有多少成功的希望呢？侯志明女士批评中国政府多年来一直在让人们忘记刘晓波、他获得的和平奖和他的理念。

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侯志明女士写道，10年前，无法确定中国的未来。2008年举办了奥运；2010年举办了上海世博会。中国人到全球各地去旅游；全世界各地的人到中国去观光。中国人发现自由属于可能的空间。从这个意义上来说，把诺奖颁给一个发表了《零八宪章》被判11年监禁的中国知识分子有着深远的意义。

侯志明女士表示，刘晓波以“煽动颠覆国家政权罪”入狱。发表《零八宪章》就是罪吗？刘晓波不过仅以笔墨的力量希望在中国实现人权。法国学者表示，《零八宪章》使他和其他中国知识分子一道呼吁中国进行宪法改革，呼吁现政权撤销对89年血腥镇压的谴责。

侯志明女士表示，刘晓波敢于提出书面建议，鼓励其他知识分子一道督促现政权促进中国公民社会的发展。但是，在当权者的眼中，一定要把任何有民主改革动作的做法扼杀在萌芽之中，由此政府重判了刘晓波。

法国学者侯志明女士表示，唤醒中国对民主需求的呼声并没有等待奥斯陆诺贝尔奖评审委员给一个中国公民颁奖。但作为身处西方老牌民主国家的人很难想象出，刘晓波获奖在中国曾激起了难以想象的希望。终于有一位中国公民吸引了全世界的目光！

民主国家中的人懂得了一个在中国寻求变革的人路途多么艰难。生活在中国的人，他深知，有不同意见时，要么闭嘴；要么想法留给自己；要么把自己的想法写出来藏在抽屉的深处；要么去坐牢，在监狱中苦苦挣扎，在世界上销声匿迹、或保持沉默、不然就沉浸在虚无或被永久被遗忘。这就是很多中国人所面临的险境。

随后，法国学者侯志明女士回顾了诺贝尔和平奖委员会在颁奖仪式上设置的“空椅子”。她表示，诺贝尔委员会以此打破的沉寂。空椅子让受迫害的学者有了无声的力量。刘晓波的缺席给人留下了不灭的记忆。中国网民当年把空椅子图像来代表无法出席领奖仪式的刘晓波，中国网民也充分发挥了这一象征意义。

侯志明女士表示，中国政权对网民的反击是迅速的。那些使用“空椅子”或在网上搜寻“刘老师”等词汇的网民被无情“追捕”。侯志明女士表示，当然，中国政权要让人们快一些忘记这项和平奖，越快越好。

法国学者表示，此后，在这场真理与记忆的争夺中，威权赢得了胜利。几个月后，谁还记着刘晓波？每一年，获得诺贝尔和平奖的得主都会在全世界新闻媒体上被赞颂、被庆祝。谁会注意到，世界上曾经有过一位从获奖至辞世都未获人身自由的诺贝尔奖得主。

侯志明女士回忆道，2017年7月13日，当刘晓波在生命走到尽头时，中国政府上演了一场小剧。消瘦、虚弱的刘晓波身边表面上都是些护士和医生。在稍远距离的地方是警察在监视一切。他的妻子刘霞也在2-3个星期中遭受严格的软禁。

随后，法国学者侯志明批评了西方媒体的健忘。她表示，悲剧在西方媒体上引发了轻微的情绪激动。三天后，再也没有相关的报道了。贝尔和平奖得主刘晓波的遗体第二天清晨火化。中国官方宣布，刘晓波骨灰当天中午按当地风俗撒入大海。谁也难知道海葬的事实真相。

法国学者表示，为什么匆匆海葬呢？因为下葬有墓地。坟墓是要让人们记住他。为了永远消除刘晓波和他为止奋斗的目标，就不能给“追忆”他留有余地。

法国学者表示，从那时起中国开始做清除记忆的工作。在西藏、新疆、内蒙古，甚至全国各地展开清除记忆的工作。现在，每个人都必须屈服于无所不能的独裁者-习近平。而10年前诺贝尔和平奖唤起的希望就如同海市蜃楼，瞬间消失。

有谁还想得起刘晓波是在入狱时获得过诺贝尔和平奖呢？！

在诞生《人权和公民权宣言》的法国，为刘晓波建纪念碑的想法未能成行。2020年10月9日，巴黎将在塞纳河畔的万瑟纳森林中揭幕艺术家王克平为纪念刘晓波而创作的巨型空椅。侯志明女士表示，我们都很清楚，在中国“迈向自由的第一步通常是迈向监狱的一步”。

法国学者最后写道，我们终于有一个记忆刘晓波的地方，它在塞纳河畔的万瑟纳森林( la Cartoucherie de Vincennes) 中。在绿色的草坪上，刘晓波喃喃耳语，他的话语响彻在我们耳旁，那曾经是在民主还有过希望的中国。